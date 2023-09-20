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"Складається із кількох фаз": Коваленко розкрив, як і коли ЗСУ повернуть Крим

Юлія Куришко
20 вересня 2023, 16:47 оновлено 20 вересня, 16:47
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Одна із ключових умов - це виснаження російської окупаційної групи військ, яка знаходиться на півострові, вважає Коваленко.
'Складається із кількох фаз': Коваленко розкрив, як і коли ЗСУ повернуть Крим
Коваленко розповів, коли ЗСУ повернуть Крим / колаж: Главред, фото: УНІАН, 33 окрема механізована бригада

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, коли може розпочатися повномасштабна операція щодо повернення Криму.

"Якщо ми у цьому році або на початку 2024-го вийдемо на адміністративні межі тимчасово окупованого Криму, війська закріпляться на позиціях і одразу розпочнуть готувати умови щодо звільнення півострова. Умови формуються і зараз - все, що ми бачимо на Кримському півострові та навколо нього, свідчить саме про це. Я впевнений, що початковий етап звільнення Криму розпочнеться саме після того, як ми вийдемо на Азовське узбережжя", - вважає експерт.

Коваленко додав, що процес може початися наприкінці цього або вже на початку наступного року - в залежності від того, коли ЗСУ туди дійдуть.

"Звільнення Криму може розпочатися 2024-го року. Воно складатиметься з декількох фаз. Перша - підготовча: вона не передбачатиме жодних сухопутних операцій на півострові. Українські війська діятимуть виключно на відстані, знищуючи об'єкти російських окупантів. Можливі й точкові диверсійно-розвідувальні операції. Друга - найактивніша фаза – може розпочатися до кінця 2024-го року, коли будуть створені відповідні умови", - пояснив він.

Однак, одна із ключових умов - це виснаження російської окупаційної групи військ, яка знаходиться на півострові, вважає експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо операції ЗСУ зі звільнення Криму:

Нагадаємо, що Петро Черник вважає, що ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова. Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає військовий експерт.

Буданов наголосив, що ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Російські окупанти у розпачі передчасно розгорнули резерви. У них є лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

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війна в Україні Олександр Коваленко
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