В Україні почалися перевірки переселенців: кому можуть скасувати соцвиплати

Перевірки місця проживання стосуються тих тимчасово переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу на проживання.

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В Україні почалися перевірки місця проживання переселенців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У серпні 2023 року в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. Перевірки стосуються тих осіб, які отримують фінансову допомогу на проживання. Якщо людина не пройде перевірку, їй можуть скасувати соціальні виплати.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, перевірку фактичного місця проживання ВПО проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби. До них можуть долучатися посадові особи органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Підставами для проведення перевірки є:

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встановлення особи на облік ВПО в межах одного територіального товариства;

отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання / знаходження одержувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Про заплановану перевірку людини повинні повідомити не менше ніж за два календарні дні до її проведення. Відповідні органи зроблять це по телефону або за допомогою інших доступних засобів зв'язку.

Якщо у людини є поважна причина, то перевірку можуть відкласти на два тижні. Впродовж 30 днів необхідно надати документи, які підтвердять поважну причину.

Якщо громадянин зі статусом ВПО відсутній під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення.

Непроходження ідентифікації та / або встановлення невідповідності критеріям протягом 30 днів стає причиною скасування виплат.

Нагадаємо, у серпні 2023 року почали працювати нові правила виплат внутрішньо переселеним особам, які були затверджені Кабміном минулого місяця літа. Як уточнюють у Міністерстві соціальної політики, йдеться про зміни до Порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Раніше Главред також писав про те, кому скасували виплати ВПО.

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