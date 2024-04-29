УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2024, 23:35
Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.
Володимир Зеленський, боєць ЗСУ після полону
Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Йшлося не лише про ситуацію на фронті, а й про військовополонених. Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

На Ставці заслухали доповідь про ситуацію на основних напрямках на фронті. Також обговорювалося питання про постачання необхідної Україні зброї.

Крім цього заслуховувалися доповіді, які стосуються переговорів щодо звільнення військовополонених українців.

відео дня

"Надзвичайно важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, по кожній людині має бути ясність - настільки, наскільки це можливо, - яка робота ведеться, щоб наші люди повернулися додому", - сказав Зеленський.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти

Раніше відбувся 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Раніше відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених із полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених із полону українців мають важкі поранення та хвороби.

Нагадаємо, з російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину й доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалася евакуація з "Азовсталі". За півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом із доньками саме в тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша донька вижила, бо в цей момент була не в Дніпрі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
Реклама

Головне за день

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

23:35 Україна
ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

23:02 Україна
Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

22:21 Україна
Всі головні новини

Популярне

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової 21201

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України 10103

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ 6760

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах 6232

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

Останні новини

01:24

Як позбутись бур'янів назавжди: розчин, який гарантовано допоможе

29 квітня, понеділок
23:35

"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

23:02

ЗСУ відступають на фронті, ситуація ускладнюється через повільну допомогу - NYT

22:39

Шоумен-воїн Даніель Салем зустрів своє кохання з першого поглядуВідео

22:36

Загроза удару півмільйонного угруповання: розкрито сценарій захоплення Харкова

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продуктиЩо змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти
22:21

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала РосіяФото

21:33

Найгірше попереду: у ЗСУ дали сумний прогноз і назвали терміни важкого періоду

21:29

Арсен Мірзоян зізнався, як спілкується з колишньою дружиною

21:27

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі

Реклама
20:49

ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на "облаву" водіїв

20:17

"В Україні нічого не змінить": Фіцо грубо насварив словаків, які зібрали €4 млн для ЗСУ

19:36

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетамиФотоВідео

19:16

МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

19:10

Російське окупаційне угруповання в Україні за квітень скоротилосяПогляд

19:05

Налякали до гикавки: принц Вільям та Кейт Міддлтон показали нове моторошне фото

19:04

Його вбив росіянин: фото військового, який загинув від нападу в Німеччині

18:27

У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені

18:20

РФ націлилася на місто-мільйонник: десятки тисяч солдатів готують на штурм – Bild

18:16

"Тримаємо Часік": Сенцов зворушив друзів фото з передової

18:15

Принц Гаррі повертається до Великої Британії - деталі

Реклама
18:08

"Я роблю все правильно": Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий піти на фронт

17:58

РФ навіть не зможе виявити F-16: як захищатимуть західні винищувачі в Україні

17:12

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

17:03

Податкова може отримати доступ до всіх транзакцій українців - нардеп

17:01

"Позитиву нема": Зеленський сказав, без чого не стабілізується ситуацію на фронті

16:14

На тобі хочу одружитися: Кіркоров знову поліз до Стоцької

16:14

Загроза масштабного прориву з півночі: у ДПСУ розкрили плани окупантів РФ

16:13

Для чого насправді потрібні отвори в ковпачках від ручок: несподівана причина

16:11

Оголосила офіційно: Аліна Гросу розповіла про друге заміжжя

16:09

Не чекаю, що Україну вдасться прийняти в НАТО в липні - Єнс СтолтенбергФото

16:03

Україна зупинила дотримання Конвенції з прав людини: які обмеження

15:36

Навіть із відстрочкою: за новим законом обов'язково пошлють на ВЛК - Полтавський ТЦК

15:28

Генсек НАТО прибув до Києва: головні заяви Столтенберга і ЗеленськогоФото

15:12

ЗСУ підуть у новий контрнаступ: у Сухопутних військах спрогнозували терміни

15:10

У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

14:59

"Звучу ще привабливіше": alyona alyona відповіла на чутки про втрату голосу

14:48

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в УкраїніВідео

14:39

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

14:30

Як прибрати іржу з автомобіля: засоби, які видалять "рижики" за лічені секунди

14:03

Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

Реклама
14:02

Українка стала переможницею Miss Eco International-2024 - деталі

14:01

Що відбувається з онкохворим Чарльзом III - офіційна заява Букінгемського палацу

13:40

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

13:06

Argentem Creek Partners намагається отримати контроль над одеським терміналом на користь бізнесмена з паспортом РФ - ЗМІ

13:03

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

13:00

Скільки доведеться платити за газ із 1 травня: у "Нафтогазі" попередили українців

12:45

Подробиці вбивства підлітка у фунікулері: в "Говорить вся країна" покажуть повне відео з камер та розкриють невідомі деталіВідео

12:45

Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

12:42

Чорні джинси не будуть "линяти": жінка поділилась геніальним способом прання

12:35

Як зрозуміти, що потрібно міняти гальма: поради, без яких не обійтися водіям

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти