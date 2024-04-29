"Людей потрібно повернути": Зеленський порушив на Ставці питання про полонених

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.

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Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Йшлося не лише про ситуацію на фронті, а й про військовополонених. Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

На Ставці заслухали доповідь про ситуацію на основних напрямках на фронті. Також обговорювалося питання про постачання необхідної Україні зброї.

Крім цього заслуховувалися доповіді, які стосуються переговорів щодо звільнення військовополонених українців.

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"Надзвичайно важливо, щоб з боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, по кожній людині має бути ясність - настільки, наскільки це можливо, - яка робота ведеться, щоб наші люди повернулися додому", - сказав Зеленський.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше відбувся 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин і незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Раніше відбувся великий обмін полоненими - додому в Україну повернулися 207 військовополонених. Серед звільнених із полону українців є багато військових, які захищали Маріуполь, воювали на "Азовсталі" та Зміїному. Багато звільнених із полону українців мають важкі поранення та хвороби.

Нагадаємо, з російського полону також повернувся захисник Маріуполя, дружину й доньку якого вбила російська ракета в Дніпрі. Молодший сержант Захар потрапив у полон разом зі своєю дружиною Тетяною, коли відбувалася евакуація з "Азовсталі". За півроку жінку повернули і вона оселилася в Дніпрі разом із доньками саме в тому будинку, в якому російська ракета зруйнувала весь під'їзд. Старша донька вижила, бо в цей момент була не в Дніпрі.

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