На Житомирщині 6-класник "пригостив" друзів засобом для чищення труб під виглядом солодощів

Вчителі викликали "швидкі", дітей відвезли в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні.
На Житомирщині госпіталізували 9 учнів школи села Дівчинки. Під виглядом солодощів однокласник пригостив їх миючим засобом.
Як повідомляє ТСН, в обід один з 6-класників приніс до школи пакетик із засобом для чищення труб, своїм однокласникам сказав, що це льодяники і почав пригощати всіх на перерві.
Дітям відразу стало погано. Вчителі викликали "швидку", дітей відвезли в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні.
У всіх діагностувалися хімічні опіки ротової порожнини і кишково-шлункового тракту. У двох хлопців, які проковтнули так звані "льодяники", стан гірший.
Мама хлопчика, який приніс хімію в школу каже, що засіб для чищення лежало на холодильнику, що його може дістати син і подумати не могла.
Сам хлопчик теж госпіталізований, тому що теж спробував отруту.
"Сказали, що він приніс до школи. Він нічого не говорив, вже сьогодні стали питати, і він зізнався. Він не говорив нічого, живіт не болів", - переконує жінка.
"За словами дитини, це була випадковість. Він не знав, що це просто пригощав друзів. Так вийшло. Це може в подальшому привести до рубцювання і непрохідності стравоходу. Тоді буде серйозне лікування", - зазначив завідувач хірургічним відділенням Житомирської обласної дитячої лікарні Дмитро Шевчук.
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