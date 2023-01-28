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Скандал з "угорським Закарпаттям": депутат, що зашкварилася, відповіла на звинувачення

28 січня 2023, 15:58
Незважаючи на те, що в Мережі опублікували скріншот зі скандальним постом, депутат Юдіта Петеї говорить про те, що її нібито "підставили".
Балога, Петеї
Юдіта Петеї звинуватила Віктора Балогу в провокації / Facebook/ViktorBaloga, Facebook/judit.petei

Отримав продовження скандал на Закарпатті, де місцевий депутат Юдіта Петеї розмістила в соцмережах карту області в кольорах прапора Угорщини.

Відзначимо, що незабаром депутат видалила скандальний пост, при цьому пізніше вона заявила в Facebook про фейк.

Незважаючи на те, що в Мережі опублікували скріншот з її скандальним постом, депутат говорить про те, що її нібито "підставили".

Вона також заявила про те, що за провокацією ніби стоїть відомий політик із Закарпаття Віктор Балога.

Петеї вибухнула потоком звинувачень на адресу Балоги і заявила, що поведінка політика "лише демонструє його ксенофобське і сексистське нутро".

Додамо, що з пояснень закарпатського депутат залишається незрозумілим, як Балога міг отримати доступ до її Facebook і розмістити там скандальний пост із Закарпаттям у кольорах прапора Угорщини.

Скандал з 'угорським Закарпаттям': депутат, що зашкварилася, відповіла на звинувачення
/ Скріншот

Скандал на Закарпатті

Раніше в Закарпатській області вибухнув новий скандал, пов'язаний з політиками, орієнтованими на прокремлівського прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Цього разу "відзначилася" у Facebook депутат Закарпатської обласної ради від проорбанівської партії КМКС Юдіта Петеї.

Вона на своїй сторінці в соцмережі розмістила фото карти області, половина якої пофарбована в кольори угорського прапора.

При цьому на картинці написано "Боже, бережи Закарпаття". Зазначимо, що Петеї також розповідала про нібито "утиски" угорців на Закарпатті.

Скандал з 'угорським Закарпаттям': депутат, що зашкварилася, відповіла на звинувачення
/ Скріншот Mukachevo.net

Пізніше депутат видалила фото зі своєї сторінки.

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликав уряд Угорщини засудити висловлювання угорського депутата Ласло Тороцкаї, які "підвішують двосторонні відносини".

Заяви угорського політика не відповідають духу добросусідства, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Віктор Балога новини Закарпаття новини Угорщини
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