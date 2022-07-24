"Угорщині обіцяли Закарпаття": Фейгін пояснив, чому Орбан підтримує Путіна

Путін обіцяв Орбану Закарпаття / Колаж Reuters, tvp.info

Російський диктатор Володимир Путін, розумів, що одному в війні проти України буде складно. Він "підкупив" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана обіцянкою про те, що передасть йому частину Закарпаття, у разі падіння київської влади. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін, повідомляє 24 канал.

У свою чергу Орбан повинен був висловлювати Путіну "досить явну підтримку у війні". Фейгін переконаний, що РФ сприймає Україну як наконечник "західного списа" і намагається всіх переконати, що "Київ перетворився на проект антиросії".

"Ой, підпали під Захід? Тільки Захід щось не займав території, не вбивав дітей в Бучі і допомагає грошима. Чому б тоді Україні не вибрати союзником Захід? А кого вибирати? Москву? Цих всіх з мордами у вигляді дуп?",- каже Фейгін.

Він також нагадав, що Угорщина постійно виступає проти антиросійських санкцій і захищає поставки російських енергоносіїв до Європи.

читайте такожОрбан визнав право України захищатися від РФ, але відразу закликав "не фінансувати війну"

Нагадаємо, прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розкритикував заяву Орбана про неефективність європейських санкцій, введених проти Росії. Він заявив, що європейську економіку вбивають не санкції, а гібридна війна РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність максимального санкційного обмеження пересування поза Росією всіх, хто входить в політичне і військове оточення президента РФ.

Пізніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у тому, що він нібито зайняв "неправильну позицію у війні", яку почав Путін проти України. Він заявив, що Європі не потрібно було ставати на бік України, а необхідно було стати "між Росією і Україною".

Інші новини: