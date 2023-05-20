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Битва за Бахмут триває: журналіст показав кадри з міста, де ЗСУ б`ються з військами РФ

Андрій Ганчук
20 травня 2023, 20:56 оновлено 20 травня, 21:12
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Бахмут - місто, де українські військові б'ються за кожну вулицю, битва обов'язково закінчиться його звільненням, сказав російський журналіст Петро Верзілов.
журналіст Верзілов, Бахмут
Битва за прекрасний Бахмут обов'язково завершиться його звільненням - Верзілов / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Бійці сил оборони України продовжують битися з окупаційними військами Росії на західних кварталах Бахмута.

Бої йдуть за кожні вулицю, будинок, висоту, і дороги на північ і південь від міста. Бахмут обов'язково буде звільнено. Про це заявив російський опозиційний журналіст, засновник Медіазони Петро Верзілов.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому можна побачити обстановку в місті. Чути звуки роботи ворожої військової техніки.

відео дня

"Західні квартали великого міста Бахмута - міста, яке все і дуже скоро буде вільним і українським. Міста, в якому між життям і смертю - чотири секунди дзижчачого пострілу з гранатомета. Міста, в якому його захисники багато місяців б'ються за кожну вулицю і кожен будинок. За кожну висоту і кожну дорогу на північ і південь від міста. Міський окоп - вкрай корисна річ, коли вас виявив дрон і по вас б'ють прямою наводкою в західному Бахмуті. Не цього разу, громадяни окупанти і лиходії!"- написав Верзілов.

Дивіться відео, в якому журналіст показав обстановку в Бахмуті

Петро Верзілов
Петро Верзілов у Бахмуті / Скріншот Главред

Також він додав, що воїни України обов'язково повністю звільнять Бахмут.

"А битва за прекрасний Бахмут, перетворений російським загарбником на руїни, триває і обов'язково закінчиться його повним звільненням", - підкреслив Петро Верзілов.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин 20 травня записав відеоролик, в якому заявив, що Бахмут, нібито "узятий" російськими окупантами. Також він, мовляв, "має намір" вивести своє угруповання з міста до 25 травня і передати позиції кадровим військам РФ.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що сили оборони України, як і раніше, борються за Бахмут і не дають окупантам його захопити. Бійці утримують позиції на південному заході міста, відбивають ворожі атаки і завдають ударів у відповідь.

Заступниця иіністра оборони Ганна Маляр сказала, що в Бахмуті йдуть важкі бої. Ситуація критична. Українські війська тримають оборону в районі літака. ЗСУ контролюють об'єкти цього району, а також приватний сектор.

Окупанти Росії Бахмут повністю не контролюють.

Інші новини:

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