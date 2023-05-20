РФ перекидає в Бахмут десантників і спецзагони: ЗСУ "перемелюють" окупантів сотнями

Окупанти підтягують до Бахмута повітряно-десантні та мотострілкові підрозділи.

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У ЗСУ розповіли про важкі бої в Бахмуті / соцмережі

Російські окупаційні війська за минулу добу 414 разів обстріляли позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку і здійснили 4 авіанальоти на місто, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається пріоритетною метою противника. Росіяни підтягують туди повітряно-десантні та мотострілкові підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Ворог продовжує накривати вогнем наші позиції зі ствольної та реактивної та артилерії - 414 разів за добу, здійснив 4 авіанальоти по місту", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

У РФ колосальні втрати на Бахмутському напрямку

За його даними, за добу відбулося 17 бойових зіткнень, в яких ворог "втратив 92 окупанта вбитими і 156 пораненими. Були підбиті 2 бойові машини піхоти, 5 гармат, 1 самохідна установка "Гвоздика", 5 безпілотників: 2 типу "Орлан" і 1 типу Zala. Також було знищено 13 польових складів з боєприпасами".

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"Наші підрозділи стоять на південно-західній частині Бахмута, обороняють її, не дають її захопити, що не дозволяє ворогові розганяти інформаційну хвилю, оскільки якщо відволіктися від частковостей, яка вулиця взята, який будинок, то можна сказати, що 9 місяців росіяни не можуть взяти районний центр", — зазначив Череватий.

Як зазначив Череватий, ворог несе "колосальні втрати, за даними Міноборони – до 70 тис. в районі Бахмута". "Тому зрозуміло, що на цьому тлі їм терміново необхідно показати хоч якийсь трофей", - сказав спікер Східного угруповання ЗСУ, підкресливши, що потенціал російської армії падає.

"Якщо раніше за добу вони робили 5-7 атак на Куп'янсько-Лиманському напрямку, то зараз 1-2", — сказав він.

За його даними, так було і минулої доби – "росіяни наступали на Білогорівку, отримали відсіч, відступили, втративши 32 убитими, 79 пораненими, 1 потрапив у полон".

Бої за Бахмут

Раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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