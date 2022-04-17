Україна вимагає від РФ відкрити коридори, щоб вивезти з Маріуполя жінок, дітей і поранених військових

Україна має намір евакуювати з Маріуполя цивільних осіб і поранених військових / Фото Reuters

Україні не вдалося домовитися з Росією про відкриття коридорів для евакуації цивільних осіб на 17 квітня. Тому сьогодні коридори не працюватимуть. Українська влада продовжує проводити роботу з метою відкриття гуманітарних коридорів. Київ вимагає, щоб Москва відкрила коридор евакуації з Маріуполя для жінок і дітей, а також відкрила спеціальний коридор для того, щоб українська сторона змогла забрати з міста своїх поранених військових. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

У своєму Telegram-каналі вона повідомила про те, що в неділю, 17 квітня, гуманітарні коридори не працюють. Українській стороні не вдалося домовитися з цього питання з росіянами. Київ працює над тим, щоб була можливість виїхати з територій, де небезпечно перебувати.

читайте такожУгруповання військ РФ під обложеним Маріуполем зменшилося вдвічі - Арестович"На сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалося домовитися з окупантами щодо припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якомога швидше", - сказала Верещук.

Також вона додала, що Україна вимагає від Росії відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя для евакуації жінок і дітей і спеціального коридору, щоб забрати поранених українських військових.

"Про Маріуполь. Ще раз вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок і дітей. Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - підкреслила Ірина Верещук.

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Ситуація у Маріуполі

Глава РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив про війну проти України. Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі. Російські війська систематично обстрілюють місто і намагаються встановити в ньому свій контроль. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

Президент Володимир Зеленський 16 квітня сказав про те, що проводяться перемовини, щоб було надано допомогу українським військовим у Маріуполі. Окупантів у 6 разів більше, ніж військових сил оборони України. У місті загинули не менше 20 тисяч мирних людей.

Глава держави прокоментував і пропозицію Міноборони РФ з приводу того, щоб українські військові здавалися. За його словами, довіри росіянам немає - це може бути другий Іловайськ (у серпні 2014-го Росія і бойовики розстрілювали колону українських військ, що виходили з міста, - ред.).

"Ми розуміємо, що є різне ставлення росіян до різних наших частин, які знаходяться у Маріуполі. Деякі вони прямо ненавидять. Це може бути Іловайськ", - заявив Зеленський.

Генеральний штаб ЗСУ 17 квітня повідомив, що російські війська, ймовірно, готуються до проведення десантної морської операції у Маріуполі.

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