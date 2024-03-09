Ситуація в Іванівському різко змінюється: полковник зізнався, чи контролює село РФ

Росіяни намагаються як штурмувати, проводити лобові атаки, так і обійти населений пункт, розповів командир БТГ.

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В Іванівському тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

В селі Іванівське на Донеччини тривають бої. Напередодні російські війська зайшли в населений пункт. Про це розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 бригади оперативного значення Нацгвардії Сергій Сідорін в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України перебувають у самому населеному пункті. Лінія зіткнення доволі динамічна, позиції переходять з рук у руки. Але, щоб контролювала його Росія в повному обсязі – такого немає. Там перебувають Сили оборони України. Йдуть бої", - зазначив командир.

За його словами, ворог здійснює спроби штурму та веде лобові атаки в межах населеного пункту. Крім цього, окупанти намагаються обійти Іванівське. Сили оборони України залишаються в селищі і протистоять російським військам.

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Хто такий Сергій Сідорін? Сергій Володимирович Сідорін — український військовослужбовець, капітан Національної гвардії України, пише Вікіпедія. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські загарбники активізували дії на Новопавлівському напрямку, спрямовуючи зусилля на захоплення ключових населених пунктів Донеччини після Авдіївки. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховий зазначив, що особливу увагу вони зосередили на Новомихайлівці, Георгіївці, Перемозі та Красногорівці.

Також за останню добу у зоні діяльності військ "Таврія" відбулося 45 бойових зіткнень, що становить дві третини всіх боїв на російсько-українському фронті. Командувач Тарнавський повідомив, що ситуація складна, але контрольована, українські війська продовжують наносити удари по окупантах.

Крім цього, окупанти використали ефект несподіванки та застосували незвичні дії під Авдіївкою. Військовий оглядач Костянтин Мошавець вказав, що російські підрозділи перегрупувалися та змінили тактику наступу.

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