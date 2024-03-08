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РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Олексій Тесля
8 березня 2024, 10:34
Ворог не зміг просунутися біля Часового Яру, а в околицях Іванівського тривають бої, розповів Юрій Федоренко.
ВСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ на сході / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко прокоментував ситуацію навколо спроб окупантів штурмувати позиції в напрямку Часового Яру Донецької області.

Ворог не зміг просунутися біля Часового Яру, а на околицях села Іванівське точаться запеклі бої, наголосив він в ефірі "Київ24".

Боєць ЗСУ каже, що ситуація значно не змінилася, а подальшого просування в напрямку Часового Яру противник не має.

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"Що стосується населеного пункту Іванівське... Противник також успіху не має. Подальшого просування реалізувати противнику не вдалося", - прокоментував військовий.

Він також уточнив, що ворог цілодобово намагається штурмувати і тиснути, застосовуючи все наявне озброєння, зокрема броньовану техніку.

"Але під час вчинення таких дій ще більша частина техніки, що бере участь у штурмових діях, виводиться з ладу за рахунок об'єднаного вогневого впливу", - додав Федоренко.

Що відомо про 92-гу бригаду

Формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Дислокується в Харківській області та належить до Оперативного командування "Схід". З початком російсько-української війни 2014 року сили бригади перебували в Харківській області, підрозділи бригади брали участь у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема в захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на харківському напрямку і в осінньому контрнаступі. Бригада названа на честь Івана Сірка - кошового отамана Запорізької Січі, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на захоплення панівної висоти на сході. Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції одразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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ЗСУ Часів Яр війна на Донбасі війна Росії та України
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