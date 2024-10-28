Росіяни вже в центрі Селидового, ворог зайшов ще в один населений пункт - DeepState

Ворог розвішує свої прапори на захоплених будівлях.

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Росіяни зайшли у Селидове та Богоявленку / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Російські окупанти зайшли в село Богоявленка та в місто Селидове в Донецькій області. Вони вже почали розвішувати свої прапори. Про це повідомляє DeepState.

"Росіяни підняли червону ганчірку у центрі Богоявленки. Поки що невідомо чи село повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину", - йдеться у повідомленні.

Що стосується Селидового, то окупанти вже змогли дійти до будівлі міської ради.

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"Росіяни в будівлі міської ради Селидового. Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли росіяни піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового. Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про місто Селидове? Селидове - місто в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Селидівської міської громади. Селидове розташоване біля залізничної станції Селидівка. Селидове називають воротами в Покровськ - великий військовий і логістичний вузол, що розташований поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - прогнози щодо завершення

Як писав Главред, на думку командира протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади Олега Романова "Ромаха", війна Росії проти України навряд чи завершиться найближчими місяцями - Путін поставив економіку своєї країни на військові рейки і навряд чи має намір зупинятися.

Ба більше, після вступу КНДР у війну проти України, ЗМІ пишуть про наближення Третьої світової. Незабаром інші країни по обидва боки війни можуть наслідувати приклад Північної Кореї, зокрема, Великобританія і Франція, які раніше вже говорили про таку можливість, вважає The Telegraph.

Експерт Олексій Копитько вважає, що до виборів у США можна уникнути найгіршого (і Україна з цим непогано справляється), але після них нічого не закінчиться. Натомість можуть повною мірою проявитися виклики, яких немає зараз. А саме - виклики підготовки вимушених, але вкрай непопулярних рішень.

"Це стосується не тільки можливих умов припинення вогню. Це стосується неминучого скорочення інфраструктури (культурної, соціальної, освітньої тощо) через відсутність людей і грошей", - зазначив він у блозі на Главреді.

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