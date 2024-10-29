'Просочуються' групами: росіяни закріплюються на напрямку Часового Яру

Окупанти закріплюються на деяких ділянках міста.

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Ситуація біля Часового Яру / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap.live

Головні тези командира:

Росіяни зайшли у передмістя Часового Яру

ЗСУ вдається стримувати ворога

Армія країни-агресорки Росії "просочується" малими групами - по 1-2 людини, у напрямку міста Часів Яр в Донецькій області. Про це розповів командир роти охорони 5 окремої штурмової бригади Збройних сил України Євген Мартинець в ефірі "Київ24".

"Так, вони мають успіх на напрямку Часового Яру. Але вони зайшли у передмістя. Вони заходять по 1-2 людини", - сказав він. відео дня

За його словами, окупанти у якихось місцях закріплюються, а десь – втягуються.

"Але на даний час успіху в Часовому Яру у них поки що немає. Сподіваюсь, так буде і надалі, поки ми стримуємо ворога у тому напрямку. Ми краще знаємо місцевість, аніж вони. Тому у нас є свої переваги", - наголосив Мартинець.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку, просування окупантів в місті зупинено.

Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що завдання російських сил поблизу Кругляківки на Куп'янщині полягає в тому, щоб закріпитися на лівому березі річки Оскіл для подальшого розширення плацдарму.

Крім того, спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області. Він зазначив, що ворог наростив свої зусилля після захоплення Вугледара.

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