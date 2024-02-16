'Ситуація стає критичною': в ЗСУ розповіли про бої в міській забудові Авдіївки

В ЗСУ зазначили, що бої в міській забудові Авдіївки тривають вже кілька днів.

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В ЗСУ пояснили необхідність утримання Авдіївки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив важливість утримання Авдіївки та підкреслив, що навіть у найважчих умовах на полі бою головний пріоритет - це збереження життя українських військових. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК - Україна".

"Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію і російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси і резерви, виснажувати їхню армаду. Але вкотре наголошу, що за найскрутніших обставин на полі бою пріоритет – це життя бійців. Ми воюємо залізом і головою, а не залізом та "м'ясом", - вказує речник.

Крім того, він додав, що бої в міській забудові тривають вже кілька днів.

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"Противник для наступу подекуди одночасно застосовує малі штурмові групи чисельністю до відділення відразу із кількох бригад чи полків. Це свідчення того, наскільки великі сили ворог одночасно кинув на одну Авдіївку", - розповів він.

Він зауважив, що коли ситуація на якійсь з вулиць чи провулків Авдіївки стає критичною, і втрачається сенс обороняти цілу купу каміння, пріоритетом кожного командира є збереження життя бійців.

"Таким чином відбувається маневр військами на загрозливих напрямках", - зазначив Лиховій.

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій вказує на те, що в ході наступальних операцій росіян на Авдіївку ворог застосовує різні види тактик.

"Переважно це штурмові дії малими піхотними групами, інколи до них долучається для посилення бронетехніка, танки. Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх кримінальників і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон", - наголосив спікер.

Він також акцентує на тому, що не можна недооцінювати ворога. Дмитро Лиховій вказує на те, що Сили оборони україни вооють із досвідченим та добре підготовленим противником.

"це регулярна армія – переважно мотострілецькі полки, подекуди також десантники, спецпризначенці. Цю силу не слід недооцінювати", - резюмує Лиховій.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Авдіївському напрямку є найбільш напруженою на всій лінії фронту. У самому місті тривають жорсткі бої, окупанти здійснюють масштабні обстріли та атаки з кількох напрямків одночасно. Збройні сили України використовують усі доступні засоби для стримування ворога і проводять планове підсилення своїх підрозділів. Про це повідомив командир оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський.

Збройні сили України продовжують активні бойові дії в районі Авдіївки, де українські війська стримують наступ ворога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що противник перекинув не менше 15 тисяч військовослужбовців для наступу на позиції Сил оборони в Авдіївці.

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