РФ кинула 15 тисяч росіян в Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати окупантів і дані розвідки

У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що проти українських бійців в Авдіївці країна-терорист перекинула не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.
"Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи - фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої ОМСБр", - повідомили на сторінці бригади в Telegram.
За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.
"Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада - колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР". Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії", - повідомили у бригаді.
Також українські військові повідомили, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Нагадаємо, що РФ б'є фосфором і десятками КАБів по ЗСУ в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці критична, але бійці третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції. Росіяни залучили до боїв в Авдіївці сили двох регулярних армій.
У Генштабі розкрили деталі, що відбувається біля Авдіївки та на лівобережжі Херсонщини. Бійці сил оборони України відбивають атаки окупантів агресора Росії і стримують ворога на Авдіївському напрямку. Росіяни за добу завдали 34 ракетних і 85 авіаударів.
Боєць ЗСУ розповів правду про ситуацію в Авдіївці. Віктор Біляк розповів, що ситуація в Авдіївці дійшла до критичної точки, українські війська чекають на повну евакуацію з міста, проте командування її відтягує.
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