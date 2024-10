"Повзучий" наступ РФ не зупиняється ні на мить: захоплено ще два населені пункти

Головне в матеріалі:

В Донецькій області російські окупанти не припиняють своє просування. Армії РФ вдалося захопити два населені пункти в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, російські агресори окупували Богоявленку та Новоукраїнку.

Водночас, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), темпи наступу російських військ дещо зросли за останні тижні, але цього недостатньо, щоб вважати, що війна вийшла зі стадії позиційного протистояння.

Деякі західні ЗМІ вводять в оману свою аудиторію, порівнюючи нинішні темпи з першими місяцями війни або наступом у вересні 2024 року.

Аналітики нагадують, що в березні 2024 року російські сили просувалися зі швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день, що в 90 разів більше, ніж сьогоднішні 14 квадратних кілометрів щодня.

Експерти зазначають, що хоча війська РФ повільно просуваються вперед, це не порівняти з початком вторгнення, коли було захоплено значні території.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.