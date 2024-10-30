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"Повзучий" наступ РФ не зупиняється ні на мить: захоплено ще два населені пункти

Даяна Швець
30 жовтня 2024, 09:11оновлено 30 жовтня, 09:43
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За останні тижні темпи наступу російських військ дещо зросли.
всу, карта
РФ продовжує наступ на Донбасі / Колаж: Главред, фото: DeepState, фото: Генштаб ЗСУ

Головне в матеріалі:

  • В DeepState повідомили про нову окупацію РФ
  • ISW проаналізували темпи наступу ворога

В Донецькій області російські окупанти не припиняють своє просування. Армії РФ вдалося захопити два населені пункти в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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За їхніми даними, російські агресори окупували Богоявленку та Новоукраїнку.

"Ворог також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні", - повідомляють аналітики.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Водночас, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), темпи наступу російських військ дещо зросли за останні тижні, але цього недостатньо, щоб вважати, що війна вийшла зі стадії позиційного протистояння.

Деякі західні ЗМІ вводять в оману свою аудиторію, порівнюючи нинішні темпи з першими місяцями війни або наступом у вересні 2024 року.

Аналітики нагадують, що в березні 2024 року російські сили просувалися зі швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день, що в 90 разів більше, ніж сьогоднішні 14 квадратних кілометрів щодня.

Експерти зазначають, що хоча війська РФ повільно просуваються вперед, це не порівняти з початком вторгнення, коли було захоплено значні території.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Захоплення Вугледара та рух на окремих ділянках фронту демонструють локальні успіхи, але не свідчать про загальне прискорення наступу, оскільки більшість лінії фронту залишається незмінною.

Фахівці вважають, що командування РФ наказало збільшити темпи наступу, щоб захопити більше територій до настання погіршення погоди.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що у ворога почався бунт та масові відмови наступати. Через це у Запорізькій області військова поліція РФ затримала кілька взводів російських окупаційних військ.

Як розповів Юрій Федоренко, РФ обрала нову ціль на Харківщині. Однак Сили оборони досить активно протидіють, впливають на ворога завдяки об'єднаному вогневому впливу та безпілотним системам, а також вибивають ворога з позицій.

Водночас в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини. Окупанти всіляко намагаються форсувати Дніпро та створити плацдарм на правому березі річки, щоб загрожувати населеним пунктам.

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