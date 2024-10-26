Ворог вже в місті: над Селидовим нависла серйозна загроза - Варченко

Українські захисники змушені вести бойові дії вже в окремих районах міста.

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ЗСУ мають виснажити якомога більше ресурсів ворога у Селидовому / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Коротко:

У Селидовому обстановка складна, почались міські бої

В РФ достатньо резервів, щоб атакувати ЗСУ одразу на декількох напрямках

Окупаційні війська країни-агресора Росії "нависли" над Селидовим, що на Донеччині. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

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За його словами, російські війська тиснуть на українських захисників і з півносі, і з півдня, при цьому атакуючи по фронту. ЗСУ вже доводиться вести бої безпосередньо в місті.

"Триває складна позиційна війна з елементами міського бою", сказав Варченко.

Селидове / Інфографіка: Главред

Експерт наголошує, що для ЗСУ у цій ситуації вкрай важливо ефективно спрацювати, щоб знищити якомога більше ресурсів РФ на цій ділянці фронту. Адже не завжди концентрація сил і засобів противника на одному напрямку означає ослаблення на інших.

"Як показує практика, резервів достатньо, щоб атакувати на восьми-десяти, навіть 11 напрямках, не рахуючись із втратами. Зрозуміло, що водночас Сили оборони мають можливість доволі серйозними масштабами знищувати ці сили та засоби. Але не треба розслаблятися через те, що, наприклад, концентрація в Селидовому послаблює концентрацію на Курахівському, Покровському напрямках або в районі Часового Яру. Ні, на сьогодні важкі бої йдуть практично за всіма цими напрямками", - додав він.

Хто такий Іван Варченко? Іван Григо́рович Ва́рченко (нар. 25 червня 1974, м. Харків) — український політичний та громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи та порядок" (2001—2013), один з організаторів та член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ(2015), пише Вікіпедія.

Наступ ворожих сил на Селидове - останні новини

Нагадаємо, що за даними аналітиків DeepState російська армія просунулася у Селидовому. А молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов підтвердив, що у місто росіяни заходять цілими взводами.

Раніше Дмитро Снєгирьов розповів Главреду, що серйозне загострення відбулося в напрямку Селидового після захоплення Цукуриного. Однак він вважає даремними очікування, що ворог піде на штурм міста в лоб.

Напеедодні також у Міноборони Британії підтверджували, що російські сухопутні війська майже напевно просунулися в Селидове, розташоване приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровськ.

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