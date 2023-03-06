Ситуація складна, але є можливість доставляти боєприпаси: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті

У ЗСУ відповіли, чи можуть постачати захисникам міста зброю та продукти.

Бахмут / соцмережі

ЗСУ продовжують тримати оборону в найгарячішій точці на фронті в Україні - у місті Бахмут у Донецькій області.

Ситуація там складна, але можливість постачання Сил оборони не порушена, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону у неділю, 5 березня.

Також він зазначив, що постачати боєприпаси і вивозити поранених бійців способи є. Череватий підтвердив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти б'ють по важливих для українських військових об'єктах інфраструктури, зокрема по мостах.

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Однак підрозділи, які тримають оборону населеного пункту, різними способами знаходять можливість доставляти в місто все необхідне.

"Туди (на Бахмутський напрямок - ред.) є можливість доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти, забирати поранених. Я розумію важливість питання, але жодна армія в світі не оголошує про свої тактичні дії", – підкреслив спікер.

Ситуація в Бахмуті

Британський генерал Річард Ширрефф заявив, що армії України, можливо, вдалося досягти стратегічного успіху в ході боїв в районі Бахмута. За його словами, ЗСУ змусили війська РФ зазнати важких втрат в силах і військовій техніці в ході штурму міста. Якщо окупанти таки захоплять Бахмут, їм це нічого не дасть.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційні війська РФ домоглися часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, існує загроза оточення. Як вважає Жданов, при такій обстановці ВСУ можуть прийняти рішення про вихід з міста.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що ЗСУ поки не виходять з Бахмута. Окупанти підірвали міст, який забезпечував належне забезпечення українських військ, проте існують і інші маршрути. У місті йдуть інтенсивні вуличні бої.

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