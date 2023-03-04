Вони воювали добровольцями і захищали рідну землю від окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Батько з сином загинули разом під час захисту Бахмута/ Facebook Yuriy Samson, ua.depositphotos.com

Під час оборони міста Бахмут на Донеччині від російських окупантів загинули батько з сином – Олег та Микита Хомюки.

Про це повідомив у Facebook брат і дядько загиблих Юрій Самсон. Він розповів, що його рідні стали на захист України добровольцями з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

"Війна сьогодні дуже боляче і підступно вдарила по нашій родині. Захищаючи рідну землю від росіян в обороні Бахмута, загинули мій рідний брат Олег Хомюк та його син, мій небіж, Микита Хомюк. Добровольці з перших днів повномасштабного вторгнення, разом служили, в одну мить разом і загинули", – написав Юрій Самсон.

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Він оприлюднив останнє фото, яке зробив зі своїм братом та племінником влітку на Миколаївщині. Самсон додав, що мав честь служити з ними разом, але тепер шлях його рідних пролягає в Ирій.

"Тримайте небо з гідністю, як ви завжди несли військову службу на землі. Світла пам‘ять, любі братику та небоже. Цей сум навічно", – написав він.

Він додав, що про час та місце останнього прощання повідомить пізніше.

Facebook Yuriy Samson

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області відбулися похорони 41-річного військового Сергія Гончарука, який загинув 19 січня біля села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Сергій виконував бойове завдання, коли потрапив під мінометний вогонь. У його рідному селищі залишилися мати, вітчим і дружина, з якою він одружився за три місяці до загибелі.

Нагадаємо, на Луганщині загинув 20-річний нацгвардієць Богдан Ваків з Прикарпаття, який повернувся на фронт після важкого поранення. Богдан Ваків родом із села раків Брошнів-Осадської громади, а захищати Україну від російських окупантів він пішов добровольцем.

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