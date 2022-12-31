Для ЗСУ відкриються два важливих напрямки після звільнення Кремінної – Гайдай

Місто Кремінна у Луганській області є важливим стратегічним населеним пунктом. Після його звільнення українським військовим може відкритися одразу два напрямки.
Рухаючись вперед, українські воїни можуть ускладнити окупантам переміщення своїх резервів і техніки. Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
"Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один – це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги", – пояснив голова ОВА.
Другий напрямок веде на інші великі міста Луганщини – Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Гайдай зазначає, що рух захисників України на цьому напрямку допоможе розбити угруповання російських окупантів, які намагаються захопити Бахмут.
Ситуація в Кремінній
27 грудня стало відомо, що українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області – це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Сватове.
Тим часом військове командування РФ вже втекло з міста, до якого наближаються захисники України. Командири окупантів перемістилися в Рубіжне.
Австрійський військовий аналітик Том Купер проаналізував ситуацію навколо просування підрозділів ЗСУ в районі Кремінної. Він зазначає, що поки немає достатніх підтверджень тому, що ЗСУ вдалося прорвати ворожу оборону в районі міста. Разом з тим він пише про те, що українським військовим вдається просуватися вперед в районі Кремінної, незважаючи на запеклий опір противника.
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