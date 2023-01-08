glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в кого

8 січня 2023, 10:34
Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами поблизу Херсона.
ВСУ, війна, українські військові
Окупантів вибивають з Кінбурнської коси / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Тривають бої за визволення Кінбурнської коси в Чорному морі від російських окупантів, заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами поблизу Херсона, бойова робота триває, повідомила вона в ефірі телемарафону.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, і погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано з Кинбурнской косою. Бо триває там присутність ворога, тривають атаки на протилежний берег. Так само з островами ще триває бойова робота і контролю абсолютного не має жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", — розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Торкаючись ситуації на південній ділянці фронту вона уточнила, що критичних змін немає. Українські військові більше зосереджені на знищенні бойових сил ворога. Йдеться про ліквідацію в тилових районах противника.

При цьому Гуменюк також додала, що на сьогодні практично по всьому лівому березі ведеться бойова робота.

Раніше повідомлялося про боях за Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

Пізніше стало відомо про те, що ситуація на півдні України залишається складною, але контролюється Силами оборони.

У напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба.

Читайте більше:

ЗСУ війна Росії та України Наталія Гуменюк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:01

"Де мої нагороди?": Лоліта накинулася на Зеленського

10:59

"Вали його, впав": снайпер ЗСУ знищив російського окупанта одним постріломВідео

10:37

Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідьВідео

10:34

ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в когоВідео

10:11

Не від хорошого життя: навіщо в СРСР двері обшивали дермантином

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

Коли Хрещення 2023 - дата свята Водохреще 2023 і традиції

09:58

ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямкиВідео

09:37

РФ хоче нав'язати Україні корейський варіант врегулювання війни: Данілов пояснив, що це означає

09:18

ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ: Арестович назвав ймовірні терміниВідео

Реклама
09:06

Гуркотіло кілька годин: раптово вибухнула база окупантів у МелітополіВідео

08:38

"Хоче вселяти страх, але боїться сили": чому не варто турбуватися про "червоні лінії" Путіна - ЗМІ

08:29

У нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, але захід дуже довго розгойдувався - ЖдановВідео

08:20

Володю, день твоєї смерті буде величезним святом для всього людстваПогляд

07:49

РФ суттєво вичерпала запаси ракет, але зможе продовжити обстріли України - ISW

06:20

Без цього кроку ми не виграємо війнуПогляд

05:00

Привітання з Днем ангела Степана - теплі привітання, картинки і листівки для коханих

04:55

"Наказ віддав полковник": окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУВідео

03:30

Як правильно пити воду - сидячи або стоячи

03:20

Що додавали у Вінегрет, щоб він став неймовірно смачним: рецепт салату, який ніхто не знавВідео

02:02

"Важко впихнути овали в трикутники": Волочкова в бікіні осоромилася на МальдівахВідео

Реклама
01:35

Військовий експерт розповів, скільки є сценаріїв закінчення війниВідео

01:15

Гороскоп на сьогодні 8 січня: Близнюкам - адреналін, Левам - зневіраВідео

00:51

Чому 8 січня не можна нікому рахувати гроші: прикмети і що заборонено робити у велике святоВідео

00:45

Собор Пресвятої Богородиці 8 січня: чому це день особливого зв'язку з Божою Матір'ю

07 січня, субота
23:49

Потужна "бавовна" в Криму: в Мережі повідомляють про вибухи в ДжанкоїВідео

23:32

Гороскоп Таро на тиждень 9-15 січня: Близнюкам - покарання ворогів, Терезам - вигорянняВідео

23:13

"Кількість отрут в тілі зашкалює": Міхалкову в реанімації стало гіршеВідео

23:04

Барахлу на кухні не місце: як часто потрібно міняти сковорідкиВідео

22:55

"Ворог втікатиме": Подоляк назвав те, що треба ЗСУ для потужного контрнаступуВідео

22:34

"У нас вся Росія знаходиться у всіх списках": Петросян та інші росіяни очманіли від санкцій УкраїниВідео

22:31

Гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: палаючі дедлайни, нерви і конфлікти принесе доляВідео

21:57

"Побачимо подальшу ескалацію": Туреччина жорстко звинуватила РФ у затягуванні війну в УкраїніВідео

21:53

"Будуть ізольовані від цивілізованого світу": Зеленський попередив усіх російських артистівВідео

21:29

Сім чоловічих імен, власникам яких на роду написано стати начальником

21:25

"З сусідами треба дружити": у чоловіка російської співачки трапилася істерика через жорсткі санкціїВідео

21:11

"У чому сенс": Подоляк розніс мирну пропозицію ТуреччиниВідео

21:10

Зеленський провів важливе засідання РНБО: що відомоВідео

20:31

Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Путіна і обізвав главу КремляВідео

20:13

Санкції проти російських артистів: Подоляк назвав їх "пропагандистами смерті"Відео

19:58

На Україну насуваються нові морози: синоптики назвали дати "крижаної" погодиВідео

Реклама
19:48

Соліст Maneskin кардинально змінив іміджВідео

19:20

В Україні завершується ера російської церквиПогляд

19:08

Чому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж: прикмети і важливі заборони дняВідео

19:02

Резніков оцінив, скільки ракет і дронів залишилося у російських окупантівВідео

19:01

"Виродок": Рогозін жорстко накинувся на ГалкінаВідео

18:25

"Захід здає позиції, а Угорщині потрібно підтримати його опонентів": Орбан влип у новий скандал - ЗМІВідео

18:23

Чоловіка загубила: патріотка Росії Наташа Корольова втекла в СШАВідео

17:47

Кіркоров, Міхалков та інші: Зеленський запустив санкції РНБО проти російських артистівВідео

17:32

"Йдуть кровопролитні бої": що відомо про бійню за СоледарВідео

17:12

Хочуть набрати 500 тисяч осіб: Росія готує нову мобілізацію в січні - розвідкаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти