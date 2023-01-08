ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в кого

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами поблизу Херсона.

Окупантів вибивають з Кінбурнської коси / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Тривають бої за визволення Кінбурнської коси в Чорному морі від російських окупантів, заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами поблизу Херсона, бойова робота триває, повідомила вона в ефірі телемарафону.

"Ситуація досить складна. Знову ж таки, і погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано з Кинбурнской косою. Бо триває там присутність ворога, тривають атаки на протилежний берег. Так само з островами ще триває бойова робота і контролю абсолютного не має жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", — розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Торкаючись ситуації на південній ділянці фронту вона уточнила, що критичних змін немає. Українські військові більше зосереджені на знищенні бойових сил ворога. Йдеться про ліквідацію в тилових районах противника.

При цьому Гуменюк також додала, що на сьогодні практично по всьому лівому березі ведеться бойова робота.

Раніше повідомлялося про боях за Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

Пізніше стало відомо про те, що ситуація на півдні України залишається складною, але контролюється Силами оборони.

У напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба.

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