ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в кого

Тривають бої за визволення Кінбурнської коси в Чорному морі від російських окупантів, заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Жодна зі сторін не має абсолютного контролю над Кінбурнською косою та островами поблизу Херсона, бойова робота триває, повідомила вона в ефірі телемарафону.
"Ситуація досить складна. Знову ж таки, і погода не сприяє такому легкому завершенню і короткочасності цієї операції. Так само це пов'язано з Кинбурнской косою. Бо триває там присутність ворога, тривають атаки на протилежний берег. Так само з островами ще триває бойова робота і контролю абсолютного не має жодна зі сторін. Це і є лінія розмежування, лінія фронту, де йдуть бої", — розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.
Торкаючись ситуації на південній ділянці фронту вона уточнила, що критичних змін немає. Українські військові більше зосереджені на знищенні бойових сил ворога. Йдеться про ліквідацію в тилових районах противника.
При цьому Гуменюк також додала, що на сьогодні практично по всьому лівому березі ведеться бойова робота.
Раніше повідомлялося про боях за Кінбурнську косу в Миколаївській області.
Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.
"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.
Пізніше стало відомо про те, що ситуація на півдні України залишається складною, але контролюється Силами оборони.
У напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба.
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