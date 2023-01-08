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ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямки

8 січня 2023, 09:58
Російські окупанти зміцнили оборонні споруди, побоюючись контрудару ЗСУ.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ можуть піти в контрнаступ, вважають у британській розвідці / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Масштабного наступу підрозділів Збройних сил України побоюється командування російських окупантів, заявили в британській розвідці.

ЗСУ можуть піти вперед у Луганській та Запорізькій областях, зруйнувавши сухопутний шлях між територією Росії та окупованим Кримом. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії в Twitter.

Зокрема, російські окупанти зміцнили оборонні споруди в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів, йдеться в опублікованому звіті.

"Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України на двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі", — вважають британські військові аналітики.

При цьому вони підкреслили, що успішний наступ ЗСУ в Запорізькій області зруйнує "наземний міст" між РФ і окупованим Кримом, а просування українських військ в Луганській області ще більше підірве головну мету росіян - так зване "звільнення Донбасу", що ставить військових планувальників окупантів у скрутне становище.

ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямки
/ @DefenceHQ

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Читайте більше:

війна Росії та України британська розвідка контрнаступ ЗСУ
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