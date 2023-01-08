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Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідь

8 січня 2023, 10:37
Війна йде у двох площинах - наша національно-визвольна війна, яку ми ведемо за допомогою партнерів, і війна, яку ведуть партнери нашими руками.
Олег Жданов
​ Війна в Україні йде у двох площинах, сказав Олег Жданов / Фото УНІАН

США і Велика Британія, ймовірно, не хочуть затягування війни в Україні - такий сценарій нікому не вигідний. Водночас мають бути вирішені певні геополітичні завдання, головне з яких - послабити РФ настільки, щоб вона, наприклад, погодилася передати свою ядерну зброю під зовнішній контроль або оголосила себе без'ядерною державою. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, війна в Україні йде у двох площинах: у площині суверенітету і територіальної цілісності України – це наша національно-визвольна війна, яку ми ведемо за допомогою наших партнерів, а також у площині геополітики – це війна, яку ведуть наші партнери нашими руками.

Якщо РФ погодиться на передачу або утилізацію ядерного озброєння, тоді буде підписаний який-небудь "паризький меморандум" про гарантії безпеки Росії.

"Однак швидка перемога України не може сприяти вирішенню цього завдання, адже з Росії потрібно витягнути весь її військовий потенціал, щоби Путін, як старенька в "Казці про рибака і рибку", залишився біля розбитого корита", - пояснив Жданов.

Військовий експерт нагадав, що коли Путін починав війну, у нього було все - регулярна армія, озброєння, причому частково модернізоване, і багато іншого. А сьогодні у нього закінчуються озброєння, з мобілізацією проблеми, а завтра російські еліти можуть йому сказати закінчувати війну.

"У цьому випадку настане політичний колапс, криза в Російській Федерації, і у Путіна не буде іншого виходу, крім як йти на компроміс. Але Путін цього зробити не може, тому, найімовірніше, компроміс буде досягатися вже без нього – після його відсторонення від влади.

"Росія буде настільки ослаблена і настільки знекровлена цією війною – і економічно, і фінансово, і у військовому плані, що нові представники РФ будуть згодні на будь-які умови: і на кордони України 1991 року, і на те, що Крим - це Україна, і на передачу ядерної зброї під контроль МАГАТЕ. А домогтися цього можна лише військовим шляхом", - сказав Жданов.

Експерт вважає, що РФ вже пройшла більшу частину шляху до цього стану. Зокрема, вона втратила регулярну армію, "яка була основою основою сидіння Путіна в кріслі президента".

"Тепер трон фактично повис у повітрі – без регулярної армії, на одних лише поліції та Росгвардіі далеко не заїдеш. Тим більше, Путін зачепив глибинний народ мобілізацією. І через цю мобілізацію в Росії цілком може повторитися ситуація 1917 року, коли мобілізовані не хотіли йти на фронт, а тому встали під прапори більшовиків, які обіцяли їм "мир, працю, травень". Те ж саме може статися і в сучасній Росії. Середину шляху вона вже пройшла", - резюмував Жданов.

Як повідомляв Главред, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент.

Тим часом начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що 2023 рік може стати переможним для України. А на Росію цього року чекає трансфер влади. При цьому лише час покаже, хто прийде в РФ до влади – реваншисти або лояльніші політики – після того, як з "трону" скинуть російського диктатора Володимира Путіна.

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