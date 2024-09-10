'Ситуація дуже небезпечна': у ЗСУ серйозно занепокоєні наступом окупантів

Максим Жорін заявив, що РФ може отримати велику перевагу на фронті у випадку захоплення Покровська.

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Російські окупанти атакують у напрямку Покровська / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, скрін з DeepState

Російські окупанти намагаються тиснути на Покровському напрямку і їм навіть частково вдається відсунути українські сили. Ситуація на цій ділянці фронту досі залишається напруженою. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прямо розповів, чому Покровськ є дуже важливим населеним пунктом.

Покровськ є дуже важливим логістичним містом. Ворог хоче захопити його, бо тоді у нього з'явиться більше можливостей для наступу.

"У випадку взяття Покровська РФ може далі намагатись просуватись далі в Донецькій області (а це прямий ризик виходу на кордон області), пробувати йти на південь або ж на Дніпропетровську область. Також це величезні проблеми із логістикою", - написав Жорін. відео дня

Він додав, що захоплення Покровська дасть росіянам велику перевагу на фронті.

"Ситуація дуже небезпечна, і не надавати їй такого значення просто неможливо", - додав він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Війна в Україні - ситуація під Покровськом

Після того, як українське командування перекинуло під Покровськ кілька досвідчених бригад, рух росіян забуксував. Відомо про контратаки, які проводять бригада "Кара-Даг" НГУ, 12 бригада "Азова" і 93 механізована бригада ЗСУ.

За спостереженням Інституту вивчення війни, українським військовим за цей час удалося вже відновити раніше втрачені позиції під самим Покровськом - у південно-західній Галіцинівці та західній Михайлівці. Окупанти ж просуваються біля Торецька.

Наступ окупантів, що застопорився, підтвердив 5 вересня і Головнокомандувач Олександр Сирський.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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