Ситуація дуже небезпечна: у ВООЗ заявили про ризики через штам Омікрон

Коронавірус у світі / Фото Reuters

Мутований штам коронавірусу Омікрон, ймовірно, швидко пошириться по світу.

Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, штам також представляє дуже високий ризик сплеску інфекції, який може мати серйозні наслідки в деяких регіонах.

І хоча повідомлень про смертельні випадки, пов'язані з новим штамом, поки не надходило, необхідні подальші дослідження, передає Reuters.

"Омікрон має безпрецедентну кількість спайкових мутацій, деякі з яких стосуються потенційного впливу на траєкторію пандемії. Загальний глобальний ризик, пов'язаний з новим варіантом ... оцінюється як дуже високий", - підкреслили у ВООЗ.

В організації також відзначили, що в очікуванні подальших рекомендацій країнам слід використовувати "підхід, заснований на оцінці ризику, для своєчасного коригування заходів з міжнародних поїздок".

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на початку зборів міністрів охорони здоров'я, яке, як очікується, покладе початок переговорам щодо міжнародної угоди про запобігання пандемій в майбутньому, забив тривогу.

"Поява сильно мутованого штаму Омікрон підкреслює, наскільки небезпечна і ненадійна наша ситуація. Омікрон демонструє, чому світу необхідна нова угода про пандемії: наша нинішня система позбавляє країни стимулів попереджати інших про загрози, які неминуче обрушаться на їх береги", - сказав він.

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Нова глобальна угода, яка, як очікується, буде узгоджена до травня 2024 року, охоплюватиме такі питання, як обмін даними та послідовностями генома нових вірусів та будь-яких потенційних вакцин, отриманих в результаті досліджень.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, ПАР і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

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