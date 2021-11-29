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Атака штаму Омікрон: Комаровський розповів, хто в смертельній небезпеці

29 листопада 2021, 16:58

Процес захворювання стає аутоімунним і людина гине від цитокінового шторму, каже Євген Комаровський.

коронавірус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський пояснив походження нового штаму коронавірусу Омікрон.

Як підкреслив він в ефірі Україна 24, що механізм появи цього штаму "на сьогодні здається імовірно очевидним".

Лікар попередив про парадокс: вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом.

Він пояснив, що процес захворювання стає аутоімунним, і людина гине від цитокінового шторму.

"Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями. Коли з'явилася Дельта, ми бачили її попередників. А тут ми маємо Дельту і маємо варіант, для якого відбулося 32 мутації, а ми проміжних не бачили. Тобто він десь довго зрілий, зрілий і прийшов. І виявляється, у нього є мутації в різних зонах", - стверджує медик.

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За словами доктора Комаровського, на даний момент не відомо, чи небезпечніше Омікрон, ніж Дельта.

"Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який буде і розмножуватися краще дельти, і важче переноситися. Зараз у хворих головний симптом-загальна слабкість. Як у нас вся країна - "все набридло". Зараз протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань, тому що багато вчених будуть його вивчати. Думаю, днів через 10 ми відповімо на всі питання", — додав педіатр.

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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

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Євген Комаровский штами коронавірусу
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