УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав "винних"

Юрій Берендій
18 травня 2024, 18:27
382
Кулеба зазначив, що якби Україна отримувала б більше військової допомоги від країн-партнерів, то українські військові могли б ефективніше діяти на фронті.
Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав 'винних'
Кулеба назвав "винних" в невдачах України на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Винними за невдачі України на фронті є всі країни, що роблять недостатньо для підтримки українських військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання журналістів про те, чи звинувачує він США в тому, що через затримку військової допомоги російські війська змогли скористатись дефіцитом снарядів і техніки та просунутись на фронті. Про це повідомляє повідомляє CNN.

"Я вдячний усім, але я звинувачую кожного, хто робить недостатньо", — сказав Кулеба, виступаючи в режимі відеоконференції на конференції Леннарта Мері в Таллінні, Естонія,

Аналітики стверджують, що Росія була готова до затримки західної військової допомоги Україні і скористалася цим у своїх інтересах. Водночас Кулеба охарактеризував нинішню ситуацію на фронті як "жорстку".

відео дня

"Росія сильна, ми страждаємо від недостатніх поставок військової допомоги, які ми змушені компенсувати героїзмом і самопожертвою наших солдатів. Тому основний меседж залишається незмінним: надсилайте нам все. Тому що ми довели за ці два роки, що коли у наших солдатів є все необхідне, ми досягаємо успіху, а коли у нас немає всього необхідного, ми не досягаємо успіху", — повідомив Дмитро Кулеба.

Він відзначив, що хід боїв в Україні міг би бути кардинально іншим, якби країни-союзники надавали більше допомоги.

Кулеба привів в приклад Естонію, яка виділяє 1% свого ВВП на військову допомогу України. За словами глави МЗС, якби інші країни послідували за прикладом Естонії, це дозволило б змінити ситауацію на фронті.

Він також додав, що Україна буде наполегливо працювати над планом А, який полягає в продовженні та нарощуванні підтримки для перемоги.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Допомога для України - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до США із проханням дозволити використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Також Київ попросив адміністрацію президента США Джо Байдена допомогти визначити цілі в РФ, по яких можна завдавати ударів власною зброєю. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та представників оборонного відомства.

Сполучені Штати готують нову партію зброї та військової техніки для України, про що 16 травня повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 15 травня на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що США виділяють Україні 2 мільярди доларів фінансової допомоги, яку планують витратити на зброю через фонд оборонної промисловості. Ці кошти стануть інвестицією у військово-промисловий комплекс України, а також можуть бути використані для закупівлі зброї в інших країнах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога
Реклама

Головне за день

Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав "винних"

Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав "винних"

18:27 Україна
Новий підрозділ "буде корисним" в Україні: Париж тренує тисячі "багнетів"

Новий підрозділ "буде корисним" в Україні: Париж тренує тисячі "багнетів"

18:19 Світ
У Bild заявили про захоплення ворогом Роботиного: у Силах оборони відповіли на фейк

У Bild заявили про захоплення ворогом Роботиного: у Силах оборони відповіли на фейк

16:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Наташа Корольова в критичному стані - ЗМІ 118608

Наташа Корольова в критичному стані - ЗМІ

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода 21820

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон 19338

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретом 9529

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретом

Останні новини

18:48

У бою загинув молодий пілот-винищувач Денис Василюк

18:38

Доньки її надихнули: Наталя Могилевська оголосила про нову "дитину"

18:27

Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав "винних"

18:19

Новий підрозділ "буде корисним" в Україні: Париж тренує тисячі "багнетів"

18:00

РФ хоче створити "сіру зону" на Сумщині: майор ЗСУ розкрив тактику ворога

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
17:41

З'ъдають листя шаленими темпами: топ-садівник попередив про прихованих шкідників

17:17

Загроза захоплення Сум і Харкова: названо головну мету наступу окупантів

17:06

Росіяни почали наступ з 2 плацдармів: майор ЗСУ оцінив загрозу для Харкова

16:59

"Війна не триватиме ще 2,5 роки": Сотник сказав, коли Росія зазнає поразки

Реклама
16:56

Пітт відсвяткував перемогу над Джолі в суді: ЗМІ розповіли, у чому суть

16:17

У Bild заявили про захоплення ворогом Роботиного: у Силах оборони відповіли на фейк

16:08

Росіяни другу добу безперервно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

15:48

У Харкові пролунала серія вибухів: є "приліт", поранені діти

15:46

ЗСУ зможуть провести новий контрнаступ: Зеленський назвав умову і оцінив дату

15:30

Коли пишуть кров'ю замість чорнил: рецензія на фільм "Дім Слово: нескінченний роман"

15:13

ЗСУ зупинили штурм РФ на Харківщині та перейшли в атаку: названо напрямок

15:05

Знищені МІГ-31 і не тільки: у розвідці розкрили деталі атаки на аеродром Бельбек

14:49

"Змова генералів": Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля

14:37

Як позбутися харчової молі назавжди: простий та дієвий метод

14:31

Вдарить +26 градусів: в Україні різко зміниться погода наступного тижня

Реклама
14:15

Триває розслідування: у переможців Євробачення-2024 відібрали кришталевий мікрофон

14:13

Наступ РФ на Харківщині: Умєров розповів, що потрібно для утримання фронту

13:55

Антикорупціонер Шабунін привласнив авто, яке передбачалося для фронту – журналістВідео

13:44

Давай зізнаємося: путіністи Лазарєв і Кудрявцева возз'єдналися і відпочили в Туреччині

13:32

Чим поливати грошове дерево, щоб добре росло: розкрито секрет квітникарів

13:31

"Доведеться рахуватися": Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

13:09

"Треба 130 винищувачів": Україна має лише 25% необхідного для захисту неба – Зеленський

12:55

Росія намагається захопити весь Вовчанськ: у ЗСУ розкрили важку ситуацію на кордоні

12:45

Британці видихнули: з'явилися хороші новини про стан онкохворої Кейт Міддлтон

12:38

Перемир'я під час Олімпійських ігор: Зеленський жорстко оцінив ідею Макрона

12:26

Які квіти краще ростуть у тіні: названо найкрасивіші та невибагливі багаторічникиВідео

12:00

Війська РФ не штурмуватимуть Харків і Суми, а створять плацдарми для подальшого наступу – ГетьманВідео

11:58

Росія зазнає потужних атак по НПЗ: у Пентагоні розкрили серйозні наслідки

11:49

"Це була лише перша хвиля": Зеленський зробив заяву щодо наступу РФ на Харків

11:49

Ескортниця Овсяннікова платить Філіпу Кіркорову мільйони за послуги - деталі

11:42

Чому казати "велике дякую" неправильно: якої поширеної помилки варто уникатиВідео

11:03

Церковне свято 19 травня: що заборонено робити у другу неділю після Великодня

10:48

Окупанти можуть почати 2-й етап наступальних дій: генерал сказав, який регіон під загрозою

10:36

Китайський гороскоп на завтра 19 травня: Зміям - фінансові проблеми, Коням - гнів і образа

10:02

Одразу поїхали додому: Андрій Данилко розлютив фанатів на концерті - причина

Реклама
09:59

Гороскоп Таро на червень 2024: Терезам - щастя, Скорпіонам - нагорода, Стрільцям - успіхВідео

09:41

Це підриває обороноздатність України: ISW – про заборону США бити по РФ західною зброєю

09:09

Гороскоп на завтра 19 травня: Терезам - виснаження, Діви - проведіть час з колегою

08:55

"Буферна зона на Харківщині" : в ISW розкрили підступний план наступу Путіна

08:27

Гороскоп Таро на червень 2024: Ракам - радість, Левам - гроші, Дівам - розчаруванняВідео

08:24

РФ вночі атакувала дронами 5 областей України, були атаковані 2 енергооб'єкти: деталі

08:00

Трамп не дасть Путіну водити його за носа в УкраїніПогляд

07:42

Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США – WSJ

07:10

Загадка для найуважніших: треба знайти число 56 серед 55 за 10 секунд

06:36

Наступ на Київ 2.0: чи є привід для паніки?Погляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти