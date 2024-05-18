Ситуація на полі бою могла бути кардинально іншою: Кулеба назвав 'винних'

Кулеба зазначив, що якби Україна отримувала б більше військової допомоги від країн-партнерів, то українські військові могли б ефективніше діяти на фронті.

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Кулеба назвав "винних" в невдачах України на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Винними за невдачі України на фронті є всі країни, що роблять недостатньо для підтримки українських військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання журналістів про те, чи звинувачує він США в тому, що через затримку військової допомоги російські війська змогли скористатись дефіцитом снарядів і техніки та просунутись на фронті. Про це повідомляє повідомляє CNN.

"Я вдячний усім, але я звинувачую кожного, хто робить недостатньо", — сказав Кулеба, виступаючи в режимі відеоконференції на конференції Леннарта Мері в Таллінні, Естонія,

Аналітики стверджують, що Росія була готова до затримки західної військової допомоги Україні і скористалася цим у своїх інтересах. Водночас Кулеба охарактеризував нинішню ситуацію на фронті як "жорстку".

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"Росія сильна, ми страждаємо від недостатніх поставок військової допомоги, які ми змушені компенсувати героїзмом і самопожертвою наших солдатів. Тому основний меседж залишається незмінним: надсилайте нам все. Тому що ми довели за ці два роки, що коли у наших солдатів є все необхідне, ми досягаємо успіху, а коли у нас немає всього необхідного, ми не досягаємо успіху", — повідомив Дмитро Кулеба.

Він відзначив, що хід боїв в Україні міг би бути кардинально іншим, якби країни-союзники надавали більше допомоги.

Кулеба привів в приклад Естонію, яка виділяє 1% свого ВВП на військову допомогу України. За словами глави МЗС, якби інші країни послідували за прикладом Естонії, це дозволило б змінити ситауацію на фронті.

Він також додав, що Україна буде наполегливо працювати над планом А, який полягає в продовженні та нарощуванні підтримки для перемоги.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Допомога для України - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до США із проханням дозволити використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Також Київ попросив адміністрацію президента США Джо Байдена допомогти визначити цілі в РФ, по яких можна завдавати ударів власною зброєю. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та представників оборонного відомства.

Сполучені Штати готують нову партію зброї та військової техніки для України, про що 16 травня повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 15 травня на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що США виділяють Україні 2 мільярди доларів фінансової допомоги, яку планують витратити на зброю через фонд оборонної промисловості. Ці кошти стануть інвестицією у військово-промисловий комплекс України, а також можуть бути використані для закупівлі зброї в інших країнах.

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