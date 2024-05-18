Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США – WSJ

Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента.

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Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США/ колаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Вікіпедія

Україна звернулася до США із проханням зняти обмеження і дозволити бити американською зброєю по території країни-агресорки Росії.

Також Київ звернувся до адміністрації президента США Джо Байдена і попросив допомогти визначити цілі в РФ, по яких Київ міг би завдавати ударів власною зброєю. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників та представників оборонного відомства.

Зазначається, що це прохання з’явилося у той період часу, коли країна-агресорка Росія змогла отримати найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківщини.

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Інші посадовці США сказали, що запит України, який вона зробила минулого тижня, ще розглядається.

У виданні зазначають, що якщо Сполучені Штати погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента. Адже США тривалий час намагаються зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і Москвою, при цьому підтримуючи Україну.

"Вони дійсно просили [США] про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", – зазначив генерал ВПС США Сі Кей Браун.

Зазначається, що через посилення наступу російських окупантів у Харківській області на початку цього місяця Україна була змушена відволікти свої війська з інших напрямків, щоб посилити захист на Харківщині, а це призвело до збільшення навантаження на і без того перевантажені сили, які вже давно чекають на додаткове озброєння зі Сполучених Штатів.

Раніше речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території РФ.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо здійснювати атаки на території Росії, що є нашою давньою політикою", – зазначав він.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога Україні від США – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україна отримає великий грошовий пакет допомоги – стало відомо, скільки коштів виділили США. Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив про виділення нового пакета допомоги на закупівлю зброї для України.

Також повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ біля Харкова. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО близькі до відправлення в Україну інструкторів, це "розмиє" червоні лінії. НАТО отримало запит від України про прискорення навчання українських призовників поблизу фронту.

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