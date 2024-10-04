Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Сили оборони відступили": ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

Юрій Берендій
4 жовтня 2024, 09:23
330
Після окупації російськими військами Вугледару, росіяни можуть вивільнити додаткові сили для наступу на Запоріжжі, вважає аналітик.
'Сили оборони відступили': ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов
Ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись / Колаж Главред, фото: УНІАН

Бої на Запорізькому напрямку стали інтенсивнішими, ймовірно через те, що російські війська отримали додаткове підкріплення. Однак наразі у противника немає можливостей для масштабних штурмових дій. Про це у ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов вважає, що російські війська на Запорізькому напрямку отримали підкріплення, адже не дарма ворог постійно намагався витіснити українських захисників із Вугледара.

Він також зазначив, що раніше ЗСУ за допомогою артилерії контролювали залізничну станцію Волноваха, яку противник активно використовував для постачання військових ресурсів. Це підтверджує важливу роль залізничної мережі в логістиці окупантів на Донеччині та Півдні Запорізької області.

відео дня

"Зараз українські Сили оборони відійшли. Відповідно ми не маємо змоги тримати під артилерійським вогневим контролем мережу залізничного сполучення. Вкрай складно завадити інтенсифікації постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів для угрупування військ, яке діє на Півдні Запорізької та Півдні Херсонської областей. Тому цілком ймовірно, що бої можуть серйозно активізуватися", – пояснив він.

'Сили оборони відступили': ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Селезньов наголосив, що російські війська зазнають значних втрат, адже для проведення таких масштабних атак потрібно багато ресурсів. При цьому наразі у відкритих джерелах відсутня інформація про суттєві переміщення сил і засобів на Півдні України.

"Навпаки – декілька літаків військово-транспортної авіації російської армії здійснили перекидання десантників на територію Курщини з Півдня Запорізької області. Найімовірніше, певна динаміка на полі бою матиме місце. А щодо масштабування думаю, що поки у росіян немає таких можливостей", – підкреслив військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту - що відомо про хід боїв

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія готується до штурмових дій у районі села Приютне в Запорізькій області, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, нещодавно окупанти отримали 25 багі, які часто використовуються для штурмів малими піхотними групами.

До цього він зазначав, що російські окупанти на Запорізькому напрямку наразі проводять розвідку боєм, використовуючи групи по 5-10 осіб.

Водночас на Запорізькому напрямку спостерігається певне підсилення ворожих підрозділів, однак, за словами депутата Запорізької міськради Дмитра Кирильчука, прорватися окупанти не зможуть.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя
Реклама

Головне за день

Більше
Підпалили "контори чекістів": в Росії спалили обласне управління ФСБ

Підпалили "контори чекістів": в Росії спалили обласне управління ФСБ

10:01Україна
Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході

10:00Аналітика
"Сили оборони відступили": ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

"Сили оборони відступили": ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

09:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

Останні новини

10:06

"Аби здоровий був": Сергій Притула показав дорослого сина-копію

10:01

Підпалили "контори чекістів": в Росії спалили обласне управління ФСБВідео

10:00

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході

09:51

2 найсмачніші хрусткі кляри для риби: кухарі поділилися рецептами, які готуються моментальноВідео

09:37

У всіх районах, крім одного: у Києві погіршився стан повітря

Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф ГладунПісля війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун
09:32

"Перебувала в маренні": путіністка Любов Успенська у важкому стані

09:23

"Сили оборони відступили": ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

08:34

Ворог "дихає в спину" біля чотирьох населених пунктів: DeepState про успіхи РФ

08:34

НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною: у Пентагоні назвали причину

Реклама
08:26

Готуються історичні рішення: Сибіга заінтригував заявою після розмови з Блінкеном

08:10

Цікавіше йдуть справи з Курським угрупованнямПогляд

07:56

"Страшенно погано для військових": експерт розказав про нові труднощі для ЗСУ

07:45

"Може загрожувати міжнародний розшук": Раміна вирішила покарати втікача Олександра Волошина

07:19

У РФ - потужні пожежі на двох НПЗ: що відомоВідео

06:47

Залишилися місяці або тижні: в ISW спрогнозували, коли зупиниться наступ РФ

06:10

Ізраїль та Іран зробили "жовтневий сюрприз" для виборів у СШАПогляд

04:50

Як українською сказати "беушний": яку помилку ми часто робимо, не підозрюючи про цеВідео

04:25

"Не допустіть тотальної поразки": командир назвав місто, яке атакує РФ після Вугледара

04:04

Чому у Франції не можна викидати квитки на метро: неочікуване пояснення

03:36

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Реклама
03:00

Стане справжнім оберегом: що потрібно повісити в будинку 4 жовтня

03:00

Лише мегамозок знайде обличчя на малюнку: головоломка для геніїв за вісім секунд

02:30

Не зрозуміли навіть батьки: завдання з математики для дітей спантеличило мережу

01:30

Відомий український дизайнер розкрив деталі роману з чоловіком: "Продовжував кохати"

03 жовтня, четвер
23:51

Україна під атакою Шахедів: лунають вибухи, гучно навіть у Києві

23:25

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

23:16

"Путін саме цього й боїться": експерт сказав, коли вибухне заворушення в РФ

23:09

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

21:50

"Є цілком дієва тактика": Зеленський назвав основну потребу України для захисту неба

21:45

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунамиВідео

21:32

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

21:30

Україні заборонили бити по РФ через помилку британського прем'єра - The Telegraph

21:19

"Від мене мало що залишилося": 77-річний Елтон Джон зробив гучну заяву

20:46

Україну може чекати наймасованіша атака з сотнями ракет і дронів: що відомо

20:39

Доводять до шаленства: які людські звуки подобаються котам - точна відповідьВідео

20:18

Чому розсипати сіль - погана прикмета: витоки та значення

20:14

"Може піти ракетна атака": Світан попередив про підступний план Кремля

20:08

"Чим пізніше закінчиться війна, тим гірше": названо невтішний прогноз для українцівВідео

20:07

"Обстріл" Курської АЕС: у МЗС відповіли на істерику російських пропагандистівВідео

19:42

Дивно, але геніально: для чого до кави сипати соду - відповідь криється в смакуВідео

Реклама
19:25

Прямо над містом: у Білорусі вибухнув російський "Шахед" - що відомо

19:10

Досвід гібридної війни в ІзраїліПогляд

18:57

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

18:46

Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангаріВідео

18:35

Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну

18:35

"Вибухнув мені в обличчя": Брітні Спірс постраждала під час пожежі

18:29

Блищатимуть як з магазину: як відчистити ювелірні вироби в домашніх умовах

18:27

З банківських рахунків можуть вилучити пенсію: кого торкнуться нововведення

17:43

Середня зарплата в Україні зросла на 20%: хто заробляє найбільше

17:42

Яким буде курс долара до середини жовтня: банкір розповів, чи чекати "стрибок"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти