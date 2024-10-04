'Сили оборони відступили': ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись - Селезньов

Після окупації російськими військами Вугледару, росіяни можуть вивільнити додаткові сили для наступу на Запоріжжі, вважає аналітик.

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Ситуація на Запоріжжі може суттєво загостритись / Колаж Главред, фото: УНІАН

Бої на Запорізькому напрямку стали інтенсивнішими, ймовірно через те, що російські війська отримали додаткове підкріплення. Однак наразі у противника немає можливостей для масштабних штурмових дій. Про це у ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов вважає, що російські війська на Запорізькому напрямку отримали підкріплення, адже не дарма ворог постійно намагався витіснити українських захисників із Вугледара.

Він також зазначив, що раніше ЗСУ за допомогою артилерії контролювали залізничну станцію Волноваха, яку противник активно використовував для постачання військових ресурсів. Це підтверджує важливу роль залізничної мережі в логістиці окупантів на Донеччині та Півдні Запорізької області.

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"Зараз українські Сили оборони відійшли. Відповідно ми не маємо змоги тримати під артилерійським вогневим контролем мережу залізничного сполучення. Вкрай складно завадити інтенсифікації постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів для угрупування військ, яке діє на Півдні Запорізької та Півдні Херсонської областей. Тому цілком ймовірно, що бої можуть серйозно активізуватися", – пояснив він.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Селезньов наголосив, що російські війська зазнають значних втрат, адже для проведення таких масштабних атак потрібно багато ресурсів. При цьому наразі у відкритих джерелах відсутня інформація про суттєві переміщення сил і засобів на Півдні України.

"Навпаки – декілька літаків військово-транспортної авіації російської армії здійснили перекидання десантників на територію Курщини з Півдня Запорізької області. Найімовірніше, певна динаміка на полі бою матиме місце. А щодо масштабування думаю, що поки у росіян немає таких можливостей", – підкреслив військовий експерт.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту - що відомо про хід боїв

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія готується до штурмових дій у районі села Приютне в Запорізькій області, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, нещодавно окупанти отримали 25 багі, які часто використовуються для штурмів малими піхотними групами.

До цього він зазначав, що російські окупанти на Запорізькому напрямку наразі проводять розвідку боєм, використовуючи групи по 5-10 осіб.

Водночас на Запорізькому напрямку спостерігається певне підсилення ворожих підрозділів, однак, за словами депутата Запорізької міськради Дмитра Кирильчука, прорватися окупанти не зможуть.

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