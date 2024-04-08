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Сильний натиск росіян у травні-червні: Гетьман розкрив, що допоможе втримати фронт

Юлія Закрепа
8 квітня 2024, 12:30
Гетьман вважає, що якби в Україні було нормально з мобілізацією та фортифікаціями, то тоді б ми могли б більш впевнено висловлювати претензії нашим партнерам.
Сильний натиск росіян у травні-червні: Гетьман розкрив, що допоможе втримати фронт
Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада, морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, вважає, що наступ противника українським військовим допоможе зупинити військова допомога від партнерів, мобілізація та будівництво фортифікацій.

"Для того, щоб витримати натиск росіян, який має відбутися скоріше за все у травні-червні, нам треба три складові. Перша - те, що залежить від наших партнерів, а саме зброя, набої, снаряди. Друга - мобілізація в Україні, яка залежить від нас. І третя складова також залежить від нас - будівництво фортифікаційних споруд, які б змогли витримати наступ ворога. Щодо першої складової, ми дорікаємо нашим партнерам, і правильно робимо. А дві інші складові ми маємо виконувати самі, однак поки що це не дуже вправно робимо", - зазначив Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, якби ми виконали те, що від нас залежить, тобто у нас все було нормально з мобілізацією та фортифікаціями, то тоді б ми могли б більш впевнено висловлювати претензії нашим партерам щодо снарядів та зброї.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка залишається напруженою. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного.

У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на фронті. Захисникам України вдалося відбити усі штурми окупантів. Оскільки нова тактика загарбників виявилася невдалою, їм довелося повернутися до попередньої.

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війна в Україні ЗСУ Олексій Гетьман
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