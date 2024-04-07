"Методика тарганів": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на фронті

Захисникам України вдалося відбити усі штурми окупантів. Оскільки нова тактика загарбників виявилася невдалою, їм довелося повернутися до попередньої.

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У ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на фронті/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Російські окупанти спробували змінити тактику наступу в районі Кринків на Херсонщині, намагаючись таким чином витіснити захисників України із займаних плацдармів.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, загарбники намагалися підібрати тактику, яку буде для них результативною, тому вони у минулі дні могли здійснювати до 16 штурмів за день.

"Ворог випробовував нову тактику. Днями в зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів – до 16 доходило. Вони намагались підібрати тактику, яка буде для них результативною", – зазначила Гуменюк. відео дня

Вона розповіла, що окупанти створювали велику кількість малих штурмових груп. Цими штурмовими групами за "методикою тарганів" ворог намагався атакувати плацдарми ЗСУ з різних боків.

"Були відбиті всі штурми. Наразі окупанти знову перейшли до більш сталої і звичної тактики – шість штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", – сказала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ постійно використовує хімічну зброю проти ЗСУ. Окупанти систематично влаштовують незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців ЗСУ, повідомляє британське видання The Telegraph.

В ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами. Аналітики зазначають, що ситуація для українських військових на сході залишається складною через нестачу західних боєприпасів та військової техніки.

Нагадаємо, російські літаки завдали удару по своїй піхоті. Офіцер ЗСУ Калашніков висловив припущення, що атака російської авіації на відступаючу піхоту поблизу Часового Яру могла бути навмисною.

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