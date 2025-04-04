"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

Американці вважають, що їхнє завдання - зупинка війни, підкреслив Олег Шамшур.

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З'явився прогноз імовірності введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Важливе із заяв Шамшура:

В Україну можуть ввести "сили стримування" або "заспокоєння"

Іноземні війська не повинні бути рівновіддаленим арбітром

Колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур прокоментував питання про те, яка сьогодні позиція Сполучених Штатів щодо розміщення іноземного контингенту в Україні.

Президент США Дональд Трамп і люди з його оточення говорили, що забезпечення умов припинення вогню і перемир'я - це справа не Сполучених Штатів. Американці вважають, що їхнє завдання - зупинка війни, а підтриманням миру має займатися Європа, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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"Що стосується питання узгодження з Росією роботи "сил заспокоєння" в Україні, воно одне з найпринциповіших. Макрон взагалі сказав, що йому не потрібна ніяка згода Росії на розміщення контингенту в Україні. А ось із цієї заяви Трампа, яку ви згадали вище, складно зрозуміти, яке бачення американців щодо впливу росіян на цю місію. І взагалі, якщо Росія впливатиме на визначення rules of engagement і розташування цих сил, то це стане абсурдом", - зазначив український дипломат.

Водночас він уточнив, що в будь-якому разі, "сила стримування" або "заспокоєння" має підтримувати, заспокоювати Україну і стримувати Росію.

"Вона не повинна бути стороннім арбітром. Безсторонній і рівновіддалений арбітр жодним чином не посилить безпеку України", - додав Шамшур.

Сценарій введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше в ОП зробили заяву з приводу ймовірності відправки військ країн Європи в Україну. Київ веде предметні переговори з Лондоном і Парижем з питання введення в Україну сил стримування, сказав Павло Паліса.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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