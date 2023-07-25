Сидить з опущеною головою: одеського "багатого" ексвоєнкома привезли до суду

Євгенія Борисова хочуть взяти під арешт без права вийти під заставу, бо він вже намагався сховатися від правосуддя.

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Євгену Борисову обирають запобіжний захід / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот з відео

У Києві спіймали і затримали колишнього одеського воєнкома Євгенія Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Його вже привезли до суду для обрання запобіжного заходу. Відео з суду вже розлетілися в Мережі.

Відомо, що слідство наполягатиме на арешті Борисова без права вийти під заставу. Все через те, що він вже намагався втекти від правосуддя.

Дивіться відео з Євгеном Борисовим в суді:

Євгену Борисову обирають запобіжний захід / фото: скріншот

Євгена Борисова підозрюють за трьома статтями:

відео дня

ст. 368-5 - у придбанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких значно перевищує її законні доходи;

ч. 5 ст. 407 - у неявці вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 4 ст. 409 — в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався втекти від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що у Києві затримали скандального одеського воєнкома.

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