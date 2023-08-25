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"Ніхто не буде шантажувати мене": Фейгін посварився з Арестовичем через гроші

Юлія Куришко
25 серпня 2023, 15:45 оновлено 25 серпня, 16:30
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Спільні ефіри Фейгіна та Арестовича були дуже популярні як в Україні, так і Росії
'Ніхто не буде шантажувати мене': Фейгін посварився з Арестовичем через гроші
Фейгін та Арестович посварились та припинили спільні ефіри / колаж: Главред, фото: Facebook Фейгин, pexels.com

Колишній депутат Держдуми, а зараз блогер Марк Фейгін посварився із колишнім радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем і перестав проводити спільні ефіри.

Ефіри Фейгіна та Арестовича були дуже популярні як в Україні, так і Росії. Українські ЗМІ з посиланням на джерела у медійних колах повідомили, що конфлікт між блогерами виник через монетизацію їхнього відео на платформі YouTube, передає Тelegraf.news.

Спільні трансляції, які блогери вели останні 17 місяців (з моменту початку активних бойових дій в Україні), набирали сотні тисяч переглядів, припинилися у серпні цього року, без будь-якого попереднього оголошення та подальших пояснень причин.

відео дня

"Я повинен подякувати Марку Фейгіну та його команді за дуже непростий марафон, пройдений разом протягом сімнадцяти (!) місяців війни. Синергія була те, що треба. Мільйони (без перебільшення) глядачів теж завжди будуть йому вдячні. Але час не стоїть на місці, і все рано чи пізно змінюється. Ідемо далі - кожен своєю дорогою. Я бажаю Марку та його команді успіху - у всіх його конструктивних починаннях", - прокоментував сварку Арестович на сторінці Facebook.

Однак Фейгін у своєму вечірньому ефірі на Youtube-каналі дуже емоційно висловився з приводу припинення спільних ефірів з Арестовичем.

'Ніхто не буде шантажувати мене': Фейгін посварився з Арестовичем через гроші
Фейгін розповів про сварку із Арестовичем / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Фейгін розкритикував Арестовича:

"Це канал Марка Фейгіна, на якому він встановлюватиме правила. Ніхто з гостей, як довго б він не знаходився тут, не вказуватиме мені, що і як мені робити. Ніхто не шантажуватиме мене своїми ефірами", - заявив блогер.

Фейгін також заявив, що, як юрист, зберігав усе ділове листування, тому рекомендував недоброзичливцям не створювати на нього "наклепи, фейки і таке інше".

"У мене є листування. Я блискучий адвокат. Ніхто не шантажуватиме мене", - заявив Фейгін.

Нагадаємо, що Фейгін оцінив сценарій змови проти Путіна. Путін розуміє, що еліти в РФ можуть у перспективі почати на нього полювання, і продовжує відсувати від себе тих, хто міг би його усунути.

Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій "Вагнера" у Білорусі. Арестович вважає загрозу з боку "вагнерівців" у Білорусі ІПСО, але допускає різні варіанти.

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Марк Фейгін Олексій Арестович
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