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Арестович озвучив три сценарії, за яких війна з РФ остаточно буде завершена

Аліна Дембіцька
23 квітня 2023, 20:43 оновлено 23 квітня, 20:43
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Арестович запропонував варіанти, які можуть бути прийнятними для України та забезпечити кінець війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія.
Арестович озвучив три сценарії, за яких війна з РФ остаточно буде завершена
Арестович озвучив три сценарії, за яких війна з РФ остаточно буде завершена / скріншот, 93-я ОМБР

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про готовність усіх країн-членів Альянсу підтримати вступ України до НАТО після війни прозвучала дуже оптимістично. За його словами, це реальна гарантія не повторення російського вторгнення в найближчому майбутньому. Про це Арестович сказав під час спілкування з російським блогером Марком Фейгіним.

Так, Арестович запропонував варіанти, які можуть бути прийнятними для України та забезпечити кінець війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія, без перетворення її в довготривале протистояння.

За його словами, існує три варіанти, які можуть бути прийнятними для України і забезпечити закінчення війни з РФ:

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  • зробити Україну потужною військовою державою, включаючи відновлення ядерного статусу;
  • отримати "мега-гарантії", які будуть міцнішими за Будапештський меморандум;
  • приєднатися до НАТО.

За його словами, вступ України до НАТО є найкращим варіантом, і ця мета зазначена навіть у Конституції. Однак Арестович підкреслив, що деякі країни-члени НАТО, зокрема Німеччина, не мають чіткої позиції щодо цього питання. Саме тому він оцінив заяву генсека НАТО про те, що жодна з країн не заперечує, як дуже оптимістичну.

"Якщо всі країни не заперечують (проти вступу України в НАТО, - ред.), нехай навіть після війни, то це історична подія", - вважає експерт.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

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