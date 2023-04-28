Незаконний арешт і взяття в заручники: США ввели нові санкції проти Ірану і РФ

Америка ввела санкції проти КВІРа і ФСБ РФ, яких США звинувачують у неправомірних затриманнях і утриманні в заручниках американців.

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США ввели нові санкції проти РФ / Колаж фото Офіс президента, ua.depositphotos.com

США ввели нові санкції проти Ірану та РФ. Вони були введені проти організацій, які, на думку Америки, відповідальні за неправомірне затримання або утримання в заручниках американців. Про це повідомляє CNN.

Відомо, що під санкції потрапили розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, а також Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ.

Америка звинувачує ФСБ РФ в арешті журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують нібито в шпигунстві. Також РФ утримує колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана. Його також у РФ підозрюють у "шпигунстві".

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"Ми показуємо, що неприйнятно вдаватися до цієї мерзенної поведінки використання людей як пішаків, як розмінної монети, не сплачуючи наслідків, і це частина наслідків", — заявив високопоставлений американський чиновник.

Що стосується Ірану, то США обурені тим, що влада утримує американців Сіамака Намазі, Емада Шаргі і Морада Тахбазтрея. Вони перебувають у в'язниці Евін, яка відома своїми тортурами.

Відзначається, що ці санкції обіцяють зняти відразу після того, як Іран і РФ звільнять цих американських громадян. Однак поки невідомо, про які саме обмеження йдеться.

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Дивіться відео Главреда про посилення санкційного тиску на Росію:

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