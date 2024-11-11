Тотальний розгром: ситуація на Курщині обернулась катастрофою для РФ

Контрнаступ російських окупантів у Курській області обернувся катастрофою. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
Аналітик зазначає, що ворог вже три дні проводить велику контрнаступну операцію в Курській області, щоб витіснити звідти українські сили.
За словами Рьопке, ворог зазнає величезних втрат, але тактичних успіхів немає. Як відомо, окупанти змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.
"Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті Росія втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Це катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", — написав Рьопке.
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Як раніше писав Главред, у Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторін. Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.
Військовий експерт Роман Світан розповідав, що українські захисники можуть відійти з Курської області лише в разі збільшення сил росіян. При цьому він наголосив, поки що відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.
Головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області було ухвалено в травні 2024 року.
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Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
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