Тотальний розгром: ситуація на Курщині обернулась катастрофою для РФ

"М'ясні штурми" окупантів не приносять бажаних результатів для Росії на Курському напрямку.

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Окупанти не мають жодних тактичних успіхів / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, BILD

Контрнаступ російських окупантів у Курській області обернувся катастрофою. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що ворог вже три дні проводить велику контрнаступну операцію в Курській області, щоб витіснити звідти українські сили.

За словами Рьопке, ворог зазнає величезних втрат, але тактичних успіхів немає. Як відомо, окупанти змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

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"Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті Росія втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Це катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", — написав Рьопке.

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Як раніше писав Главред, у Курській області на головному "українському плацдармі" 9 листопада тривали бої, але не було підтвердженого просування в цьому районі у жодної зі сторін. Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ використовують "невідомі танки" під час штурму російських позицій у Курській області.

Військовий експерт Роман Світан розповідав, що українські захисники можуть відійти з Курської області лише в разі збільшення сил росіян. При цьому він наголосив, поки що відхід ЗСУ на українську територію не розглядається.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомляв, що рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області було ухвалено в травні 2024 року.

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