Штурмовиків РФ "покришили" на Курщині: морпіхи ЗСУ відбили атаку росіян

Ворог зробив спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах.

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ЗСУ відбили штурм РФ / Скриншот

Що відомо:

ЗСУ знищили ворожу штурмову групу

Ворог атакував українські позиції на двох бронемашинах

У Курській області морські піхотинці з 36-ї ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили ворожу штурмову групу.

Ворог зробив спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах, йдеться в повідомленні 36-ї ОБрМП.

відео дня

"Це лише умовні півгодини з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення з ворогом на Курщині", - йдеться в повідомленні.

Злагоджені підрозділи миколаївських морських піхотинців продовжують цілодобово тримати оборону та відбивати атаки противника, додали в 36-й ОБрМП.

Дивіться відео - відбиття штурму РФ:

/ Скріншот

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомляв Главред, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області.

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Що відомо Морську піхоту? Морська́ піхо́та Збро́йних сил Украї́ни (абревіатура МП ЗСУ) — являє собою передові сили висадки, що призначений для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів, пише Вікіпедія.

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