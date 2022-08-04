Штурм РФ нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив на чотирьох напрямках

Бійці ЗСУ зупинили ворожий штурм / Фото УНІАН

Російські окупанти на Сіверському напрямку обстріляли зі ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться в повідомленні, опублікованому в Facebook, на Харківському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Лебяже, Борщева, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Цупівка.

Агресор здійснив спробу наступальних дій у напрямку Байрак-Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов'янському напрямку були зафіксовані ворожі обстріли біля Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Агресор намагався просунутися в напрямку Довгеньке-Богородичне, але отримав відсіч і відійшов.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали неподалік Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників, крім цього завдали авіаційного удару біля Спірного.

Противник вів наступальний бій у напрямку Яремівка-Долина, але безуспішно і відійшов.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар, були нанесені ворожі авіаудари біля Яковлівки, Соледара та Кодеми.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Пісків, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки, вели штурм у напрямках Лозове - Піски та Веселе - Піски, але безуспішно і були змушені відійти.

На Новопавлівському і Запорізькому напрямках були зафіксовані артилерійські та танкові обстріли неподалік Залізничного, Варварівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського та Темирівки. Агресор ворог завдав авіаудару біля Новополя. На напрямку Олександрівка – Мар'їнка тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли з танків, ствольної і реактивної артилерії райони Миколаєва, Прибузького і ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує вести повітряну розвідку БПЛА.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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