Штаб РФ злетів у повітря разом з десятком окупантів: у ЗСУ показали вогняні кадри

Знищення штабу РФ / скріншот

Бійці Збройних сил України артилерійським вогнем знищили штаб російських окупантів.

Відео з ударом харківського підрозділу Kraken по рашистам опубліковано в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що штаб російських окупантів був знищений разом з кількома десятками загарбників.

"На кілька десятків загарбників стало менше. Слава Україні!", - додали в сухопутних військах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-П знищили російську техніку (МТЛБ) разом з "посиленим" екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест-взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ

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