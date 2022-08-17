УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Штаб РФ злетів у повітря: український спецзагін "покришив" окупантів разом з бронетехнікою

17 серпня 2022, 17:35

Бійці полку спеціального призначення Азов знищили штаб росіян.

Штаб РФ злетів у повітря: український спецзагін 'покришив' окупантів разом з бронетехнікою
Удар по штабу окупантів РФ / скріншот

На одній з ділянок фронту бійці Збройних сил України знищили будівлю, де розміщувався штаб окупаційних військ РФ.

Про успішні дії захисників України повідомили в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Зазначається, що бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян.

Крім того, також була знищена ворожа БМП.

Українські захисники також виклали відео удару по штабу окупантів РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейною технікою окупантів.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини:

Азов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:24

День Незалежності України 2022: дата, чи буде вихідний день

19:23

ЗСУ б'ють по окупантах: у США розповіли деталі ударів по базах РФ у КримуВідео

19:20

Нехай Ердоган знімає вершки з нашої війниПогляд

19:17

НАТО може вступити у війну з РФ, якщо Путін змусить Лукашенка напасти на країну Альянсу – експертВідео

19:13

Окупанти з переляку вивозять всі літаки з Криму - розвідкаВідео

Реклама
19:03

Гороскоп на завтра 18 серпня 2022: Левам - плітки, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - боргиВідео

18:50

"Загинув під час виконання бойового завдання": Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима

18:39

Музичний тріумф: Усик в образі козака вразив усіх перед боєм з ДжошуаВідео

18:20

Шольц заговорив про нові поставки для ЗСУ і виправдався за повільну допомогуВідео

18:19

Виїзд з України чоловікам: ще для однієї категорії можуть дозволити залишити країнуВідео

18:04

"Мужики, припиніть так сильно любити своїх колишніх": Седокова брутально звернулася до жінок всіх "ексів"

17:59

Україна очікує від США на ракети ATACMS з дальністю до 300 км, артилерію та снаряди – РезніковВідео

17:41

Бій-реванш Усик-Джошуа: букмекери різко змінили фаворитаВідео

17:35

Штаб РФ злетів у повітря: український спецзагін "покришив" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

17:32

Невпізнанна: страшна Марина Хлєбнікова з'явилася на похоронах

17:28

Проблеми з грошима і непередбачені витрати: 3 знакам зодіаку варто стежити за гаманцем найближчим часомВідео

17:23

Інша жінка або відстань: таролог розповіла, ким зайняте серце Віталія Кличка після розлучення

17:07

Росія готувала 38 000 резервістів для війни з Україною, але погодилися тільки 8 тисяч - ЗСУВідео

16:52

Український спецпідрозділ влаштовує диверсії в тилу окупантів: у ЗСУ розкрили деталіВідео

16:46

Прикмети на 18 серпня: які 2 речі заборонено робити перед Яблучним спасом, щоб не втратити грошіВідео

Реклама
16:45

"Схопив за голову і тряс": у розлученні Джолі і Пітта спливли нові факти

16:42

"Німа" до війни в Україні Наташа Корольова відреагувала на проукраїнську позицію мами

16:29

Після грандіозного скандалу: боксер Ломаченко покинув Україну і висловився про війнуВідео

16:28

Пілон для ЗСУ: українська актриса станцювала чуттєвий танець, щоб підтримати військовихВідео

16:26

Пенсіонери виплатять надбавки: хто та як може отримати доплатиВідео

16:25

"Це війна ресурсів, а вони виснажуються": Резніков пояснив, чи можливе "замороження" бойових дійВідео

16:13

Бій Усик-Джошуа покаже канал 2+2

16:09

Армія України піде звільняти всі свої території, очікуються дуже гострі події - ГУРВідео

15:59

Удар по базі РФ в Лисичанську: знищені співробітники ФСБ і командири окупантівВідео

15:56

"Насправді там ще повна дупа": Наталія Валевська відверто розповіла про розлучення

15:56

Зняти гроші в банкоматі стане дорожче: Monobank оголосив про підвищення тарифуВідео

15:38

Подробиці удару по базі РФ в Новій Каховці: знищені та поранені десятки окупантівВідео

15:37

Справжня калорійна бомба: топ-3 інгредієнта, які зіпсують будь-який салат і зроблять шкідливимВідео

15:31

Партизани на Харківщині оголосили "полювання" на колаборанта-зрадника присягиВідео

15:14

Крах Кримського моста стане сильним ударом для РФ, але у ЗСУ є й інші цілі - БадракВідео

15:12

Міністри оборони Британії та РФ провели таємну розмову за 2 тижні до вторгнення в Україну: деталіВідео

14:53

Спека до +34: якою буде погода в Україні у вересні 2022Відео

14:46

"Путін не пропустить цю дату": генерал ЗСУ сказав, чи впорається ППО України з масованим ракетним обстрілом

14:17

"Ще би пару кілометрів...": як ведучий Даніель Салем, який воює на півдні України, став 600-имВідео

14:08

Україна може вдарити по військах РФ у Криму будь-якою зброєю від США – РезніковВідео

Реклама
13:57

Кинув навчання, бо хотів на війну: ЗСУ ліквідували 21-річного окупанта з БурятіїВідео

13:52

Пів України накриють потужні грози: синоптики оголосили штормове попередження у 12 областяхВідео

13:46

Гороскоп Таро на вересень 2022: Терезам - достаток, Скорпіонам - образа, Стрільцям - радісна подіяВідео

13:41

Деревина-партизан: на Херсонщині окупант поліз на дерево знімати синьо-жовту стрічку і зламав його

13:15

Все перетворилося на металобрухт: окупанти показали, як виглядає їхня база біля Каховської ГЕСВідео

13:14

Резніков розповів, чи вдалося РФ знищити частину систем HIMARSВідео

13:10

Як пропагандисти Кремля загнали Путіна у власну пасткуПогляд

13:00

"Втрачена льотна еліта": Рєзніков розповів, що ЗСУ "приземлили" тисячу російських льотчиків

12:45

Чи давати візи росіянам: українська журналістка в Парижі показала, чому не потрібно

12:44

"Не встигли вивезти": біля Джанкоя вибухами були знищені ракетні комплекси РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти