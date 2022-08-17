Штаб РФ злетів у повітря: український спецзагін 'покришив' окупантів разом з бронетехнікою

Удар по штабу окупантів РФ / скріншот

На одній з ділянок фронту бійці Збройних сил України знищили будівлю, де розміщувався штаб окупаційних військ РФ.

Про успішні дії захисників України повідомили в Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Зазначається, що бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян.

Крім того, також була знищена ворожа БМП.

Українські захисники також виклали відео удару по штабу окупантів РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейною технікою окупантів.

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