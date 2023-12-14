Шойгу призначив командувача крейсера Москва, який рік тому потопили ЗСУ - ГУР

Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу призначив нового командувача крейсером "Москва". Ним став Андрій Саватєв. Призначенню не завадив той факт, що російський військовий корабель був знищений Збройними силами України ще в квітні минулого року.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у виписці з наказу керівника російського оборонного відомства №1012 з грифом "для службового користування" йдеться про те, що у флагмана Чорноморського флоту РФ з'явився новий командир – Андрій Саватєв. Призначили його у вересні 2022 року, коли "Москви" 5 місяців як уже не було.
Примітно, що призначений він як тимчасово виконуючий обов'язки.
У військовій розвідці підкреслили, що сили оборони України знищили крейсер "Москва" ще у квітні минулого року.
ЗСУ розтрощили крейсер "Москва"
Сили оборони України в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року, під час повномасштабної війни Росії проти України, застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва Нептун проти російського корабля. В результаті ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва". Це найдорожча військова втрата окупантів під час війни.
У листопаді 2023 року стали відомі нові деталі знищення "Москви". Західні журналісти написали, що крейсер був виявлений радарами України за межами видимості – в 120 кілометрах від Одеси. Втім, це не завадило ЗСУ завдати точного удару і знищити корабель.
Інші новини:
- Вільха і Нептун у справі: армія України б'є війська РФ на відстані 100-300 км – Наєв
- Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone
- Ракету Нептун випробували в боях з РФ, перший удар був по "Адмірал Ессен" - ВМСУ