Шойгу призначив командувача крейсера Москва, який рік тому потопили ЗСУ - ГУР

У Міноборони Росії через 5 місяців після знищення "Москви" призначили їй нового виконуючого обов'язки командувача, розповіли у військовій розвідці України.

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ЗСУ знищиои "Москву" ракетами Нептун на другий місяць повномасштабної війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Twitter.com/Osinttechnica

Міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу призначив нового командувача крейсером "Москва". Ним став Андрій Саватєв. Призначенню не завадив той факт, що російський військовий корабель був знищений Збройними силами України ще в квітні минулого року.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у виписці з наказу керівника російського оборонного відомства №1012 з грифом "для службового користування" йдеться про те, що у флагмана Чорноморського флоту РФ з'явився новий командир – Андрій Саватєв. Призначили його у вересні 2022 року, коли "Москви" 5 місяців як уже не було.

Документ щодо крейсеру "Москва", який опублікували у ГУР / Скріншот ГУР

Примітно, що призначений він як тимчасово виконуючий обов'язки.

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У військовій розвідці підкреслили, що сили оборони України знищили крейсер "Москва" ще у квітні минулого року.

ЗСУ розтрощили крейсер "Москва"

Сили оборони України в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року, під час повномасштабної війни Росії проти України, застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва Нептун проти російського корабля. В результаті ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва". Це найдорожча військова втрата окупантів під час війни.

У листопаді 2023 року стали відомі нові деталі знищення "Москви". Західні журналісти написали, що крейсер був виявлений радарами України за межами видимості – в 120 кілометрах від Одеси. Втім, це не завадило ЗСУ завдати точного удару і знищити корабель.

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