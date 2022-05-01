Німецька зброя для Києва не викличе Третю світову, адже та вже почалася - посол України у ФРН

Андрій Мельник / germany.mfa.gov.ua / УНІАН

Поставки зброї Україні від Німеччини ніяк не можуть спровокувати Третю світову війну, оскільки вона вже почалася після нападу РФ 24 лютого. Таку заяву зробив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю виданню Bild.

"Світова війна вже почалася. Напад Путіна на Україну зачіпає всіх, включаючи німців, хоча ще не у військовому плані. Всім має бути зрозуміло: Путін хоче нового імперіалістичного світового порядку з меншим НАТО, до якого більше не належать Польща, Чехія і Словенія. Путін веде цю війну на знищення проти всього Заходу, проти нашої системи цінностей", - зазначив дипломат.

Мельник вважає страхи певних кіл німецьких політиків - мовляв, поставляючи зброю Україні Німеччина стане учасником війни, позбавленими всяких підстав.

"Для Путіна Німеччина вже давно є стороною війни. Кожен, хто хоче запобігти ескалації їхньої війни, повинен допомогти нам зараз поставити Путіна на його місце. Перемога Росії в Україні була б найгіршим, що могло статися з Німеччиною", ‒ резюмував посол.

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Політика Німеччини щодо України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.

У той же час 12 квітня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з'явилася в західних ЗМІ. Однак того ж дня її підтвердив і сам Штайнмаєр.

13 квітня в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.

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