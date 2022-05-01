Німецька зброя для Києва не викличе Третю світову, адже та вже почалася - посол України у ФРН

Посол у ФРН Андрій Мельник каже - аж ніяк не потрібно німцям боятися того, що через постачання зброї Україні Німеччина стане учасником війни.
Поставки зброї Україні від Німеччини ніяк не можуть спровокувати Третю світову війну, оскільки вона вже почалася після нападу РФ 24 лютого. Таку заяву зробив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю виданню Bild.
"Світова війна вже почалася. Напад Путіна на Україну зачіпає всіх, включаючи німців, хоча ще не у військовому плані. Всім має бути зрозуміло: Путін хоче нового імперіалістичного світового порядку з меншим НАТО, до якого більше не належать Польща, Чехія і Словенія. Путін веде цю війну на знищення проти всього Заходу, проти нашої системи цінностей", - зазначив дипломат.
Мельник вважає страхи певних кіл німецьких політиків - мовляв, поставляючи зброю Україні Німеччина стане учасником війни, позбавленими всяких підстав.
"Для Путіна Німеччина вже давно є стороною війни. Кожен, хто хоче запобігти ескалації їхньої війни, повинен допомогти нам зараз поставити Путіна на його місце. Перемога Росії в Україні була б найгіршим, що могло статися з Німеччиною", ‒ резюмував посол.
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Політика Німеччини щодо України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Берліна щодо України змінюється. Про це він сказав після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які відбулися 10 квітня.
У той же час 12 квітня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відмовився приймати в Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Причиною стали тісні зв'язки німецького політика з Росією. Така інформація з'явилася в західних ЗМІ. Однак того ж дня її підтвердив і сам Штайнмаєр.
13 квітня в Німеччині правляча коаліція погодила поставки Україні важкого озброєння для захисту від російського вторгнення.
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