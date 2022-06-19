Ракетна атака на Дніпропетровщині: вибухнув резервуар з паливом, є загиблий і постраждалі

Через ракетну атаку окупантів вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі на Дніпропетровщині, є загиблий і постраждалі/ ДСНС України

На нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, де пожежники ще з вечора 18 червня намагаються погасити сильну пожежу після ракетного обстрілу з боку окупантів, вибухнув резервуар з паливом.

Внаслідок цього загинув один рятувальник і ще двоє отримали сильні опіки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", – йдеться у повідомленні.

Загалом від ракетної атаки постраждали 13 людей.

У якому стані постраждалі

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, постраждали 11 цивільних, одна людина у важкому стані.

"Через ракетну атаку по нафтобазі постраждали 11 цивільних. Зокрема, 1 людина – у важкому стані, 6 людей – середньої тяжкості. Вони у лікарні. Ще 4 людей – з легкими ураженнями", – йдеться у повідомленні.

Ракетна атака по нафтобазі на Дніпропетровщині

Нагадаємо, ввечері в суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Вони влучили ракетами по місцевій нафтобазі.

Читайте також: