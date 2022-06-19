Ракетна атака на Дніпропетровщині: вибухнув резервуар з паливом, є загиблий і постраждалі

Через ворожу ракету, яка влучила у нафтобазу, 13 людей отримали поранення. Одна людина у важкому стані.
На нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, де пожежники ще з вечора 18 червня намагаються погасити сильну пожежу після ракетного обстрілу з боку окупантів, вибухнув резервуар з паливом.
Внаслідок цього загинув один рятувальник і ще двоє отримали сильні опіки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", – йдеться у повідомленні.
Загалом від ракетної атаки постраждали 13 людей.
У якому стані постраждалі
Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, постраждали 11 цивільних, одна людина у важкому стані.
"Через ракетну атаку по нафтобазі постраждали 11 цивільних. Зокрема, 1 людина – у важкому стані, 6 людей – середньої тяжкості. Вони у лікарні. Ще 4 людей – з легкими ураженнями", – йдеться у повідомленні.
Ракетна атака по нафтобазі на Дніпропетровщині
Нагадаємо, ввечері в суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Вони влучили ракетами по місцевій нафтобазі.
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