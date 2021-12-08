Школярка під Запоріжжям готова була посадити батька у в'язницю через Соцмережі

Під Запоріжжям школярка намагалася посадити батька / ТСН

В Запорізькій області школярка заявила на батька в поліцію, бо той не давав їй сидіти в телефоні.

Інцидент стався в селищі Приазовське Запорізької області, пише РІА "Мелітополь".

Дівчина поскаржилася в поліцію на батька, який накричав на неї через те, що вона замість того, щоб робити уроки, сиділа в Тіктоку. Правоохоронці внесли це до протоколу, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.

Обматюкав і погрожував

Під час засідання Приазовського районного суду обвинувачений розповів, що у нього стався конфлікт з дочкою через навчання. Він побачив, що замість уроків вона проводить час в телефоні, в мережі ТікТок.

На суді також виступила дружина обвинуваченого. Вона розповіла, що про конфлікт між чоловіком і дочкою дізналася вже постфактум, а на наступний день повела дочку до психолога. Там дівчина поскаржилася, що батько заборонив їй грати в телефоні, дивитися Тікток, а також знімати відео. За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до Інтернету.

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Суд, вивчивши матеріали справи, не побачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.

Міг загриміти за ґрати

Варто зазначити, що в разі доведення провини, чоловік міг заплатити штраф від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або відправиться на громадські роботи на термін від сорока до шістдесяти годин. Більш того, чоловіка могли заарештувати на термін до п'ятнадцяти діб.

Раніше ми повідомляли, що двоє студентів одного з коледжів Черкаської області готувалися здійснити масовий розстріл одногрупників. Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту.

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