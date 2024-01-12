Шість пострілів у командира: на півдні морпіх ЗСУ розстріляв військового і застрелився

Стався трагічний випадок, в результаті якого загинули двоє військовослужбовців на Миколаївщині.

https://glavred.net/ukraine/shest-vystrelov-v-komandira-na-yuge-morpeh-vsu-rasstrelyal-oficera-i-zastrelilsya-10532822.html Посилання скопійоване

Військовий розстріляв командира на Миколаївщині / Колаж : Главред, Фото: УНІАН

В Миколаївській області військовослужбовець у званні старшини відкрив вогонь і застрелив з автомата заступника командира роти, а потім покінчив життя самогубством.

Подія сталася 7 січня, розповів керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Клепов, повідомляє "Суспільне".

"Сьомого січня сталася подія. О 21:00 ми отримали інформацію, що військовослужбовець, старшина, застрелив зі своєї штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, зробивши шість пострілів, після чого вчинив самогубство", — розповів він.

відео дня

За його словами, правоохоронці здійснили виїзд та оглянули місце події, допитали свідків. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею "Умисне вбивство".

За словами начальника служби зі зв'язків з громадськістю 35-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Козачинського, інцидент стався в одному з їх підрозділів.

"Стався трагічний випадок, в результаті якого загинули двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації в Миколаївській області", - розповів начальник прес-служби.

За словами Козачинського, за даним фактом було призначено службове розслідування, за результатами якого приймуть відповідні рішення.

Подробиці трагедії на Миколаївщині

Повідомляється, що обидва військовослужбовці нещодавно приєдналися до підрозділу морської піхоти — були мобілізовані. Чоловіки перебували в тилу. Один з них забезпечував всім необхідним особовий склад, інший виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення. Участі у виконанні бойових завдань військові не брали.

"Командування бригад висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким з приводу загибелі військових", - говорить Сергій Козачинський.

Станом на 12 січня 2024 року обставини з'ясовуються. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Раніше повідомлялося про те, що курсанта у Львові могли довести до самогубства. Тіло курсанта виявили у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України. У нього було вогнепальне поранення в голову.

Нагадаємо, раніше в мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.