Один донор – чотири життя: у Києві успішно пересадили серце 12-річній дівчинці

Урятувати дитину могла тільки трансплантація / МВС

У Києві провели трансплантацію відразу чотирьох органів. Зокрема, серце пересадили 12-річній дівчинці зі складною патологією. Це був її єдиний шанс. Живе серце донора 28 вересня до столиці вдалося оперативно доставити менш ніж за годину.

Донором став 38-річний вінничанин. Медики не змогли врятувати його життя через складну черепно-мозкову травму. Лікарі констатували смерть головного мозку, а рідні дали дозвіл на забір його органів, мовиться в сюжеті ТСН.

"Серце вже б'ється в її грудях"

Відомо, що життя дівчинки різко змінилося у 2020 році. Спочатку після тренування у неї почав боліти живіт, потім з'явилася задишка, кашель і набряки. Лікарі діагностували кардіоміопатію. Врятувати її може тільки трансплантація. І шанс на це з'явився сьогодні.

Як розповіли в МВС України, 12-річна дівчинка – наймолодша в Україні пацієнтка, якій пересаджували серце. Основна складність полягала в тому, що серце донора було від дорослого чоловіка, а реципієнтом була маленька дівчинка. Зрештою операція в Інституті серця пройшла успішно.

Інші важливі трансплантації

У повідомленні йдеться, що нирки і печінку від того самого 38-річного Вінницького донора теж терміново привезли до Києва для пересадки пацієнтам інших лікарень. Нирки повинні пересадити двом дівчаткам 12 і 17 років, а печінку – іншій 17-річній дівчинці, яка близько місяця перебуває в реанімації.

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Раніше Главред вже писав, що маленький одесит з СМА отримав найдорожчий укол у світі. На укол для Дмитра українці зібрали 2,05 мільйона доларів – це на 250 тис.доларів дешевше, ніж варіант, якби препарат вводили в Україні.

Зазначимо, що в Україні понад 200 дітей хворіють на рідкісну генетичну хворобу – спинно м'язову атрофію (СМА) – внаслідок якої у дитини поступово слабшають і атрофуються м'язи.

Ще 6 років тому ліків проти неї не існувало, але тепер у світі є три препарати, які можуть зупинити хворобу, і всі вони надзвичайно дорогі. Труднощів додає ще й те, що препарат необхідно вколоти до того, як дитині виповниться шість місяців. Саме тому збори коштів для хворих СМА термінові.