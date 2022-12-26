Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й Москви, і далі - Маломуж

Тепер дії росіян не будуть безкарні, впевнений генерал армії України, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Микола Маломуж, Кремль / УНІАН

Україна має зброю, яку може дістати не тільки до Енгельса, де вже вдруге пролунали вибухи, але і до Москви.

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що тепер дії росіян не будуть безкарні, ОПК України нарощує ресурс по БПЛА і далекобійним ракетним комплексам.

"На сьогоднішній день наш оборонно-промисловий комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 км, і найголовніше, це БПЛА (безпілотний літальний апарат – ред.), які дійсно сьогодні летять і до 600 км, і до 800 км, і до 1 200 км. Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, але і Москви, і далі. Тому, ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс", - підкреслив генерал армії України.

Вибухи на аеродромі "Енгельс"

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 грудня по російському аеродрому "Енгельс", на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи.

Як повідомили в Міноборони країни-агресора, на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. В результаті падіння його уламків нібито троє російських окупантів загинули. А літаки, мовляв, не постраждали.

До того, 5 грудня, цей військовий аеродром в Енгельсі вже був атакований. І саме тоді були пошкоджені кілька бомбардувальників ТУ-95, з яких окупанти запускали ракети по мирних містах України. Крім того, була атакована дронами і Авіабаза "Дягілєво" (Рязанська область).

Читайте також: