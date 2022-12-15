Бойовий радіус дрона - 930 км: у Туреччині здійснив перший політ ударний БПЛА Baykar Kızılelma

Ударний дрон з реактивним двигуном Baykar Kızılelma може перебувати в повітрі без дозаправки близько 5 годин і нести близько 1,5 тисяч кг озброєнь і вантажів.

Перший політ ударного дрона Baykar Kızılelma / twitter.com/Selcuk

Компанія Baykar провела перший політ ударного безпілотного літального апарату Kızılelma. БПЛА успішно злетів і приземлився в Туреччині у навчально-випробувальному центрі. Безпілотник з реактивним двигуном може літати на відстані 930 кілометрів.

Як повідомляє CNN Türk, 14 грудня відбувся перший запуск безпілотника Baykar Kızılelma в повітря. Дрон злетів у навчально-випробувальному центрі Akıncı о 14:59. Політ тривав 18 хвилин, апарат приземлився о 15:17.

Кадри польоту БПЛА опублікував у своєму Twitter-акаунті технічний директор, співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар.

"Ми не могли більше тримати його на землі. Він полетів! Дякуємо нашому Господу", - пише Байрактар.

Baykar Kızılelma / twitter.com/Selcuk

Як відомо, проект Bayraktar Kızılelma розпочали у 2021 році. БПЛА, бортовий номер якого TC-ÖZB, випустили 14 листопада 2022 року і передали його в Центр льотної підготовки і випробувань Akıncı.

Випробування тривали місяць. Перший політ безпілотника відбувся в рекордний термін - близько року з початку проекту.

"Це була наша мрія з моменту початку боротьби 20 років тому. Шлях, який ми розпочали з Bayraktar Mini UAV в 2004 році, дійшов до Bayraktar Kızılelma", - зазначив Сельчук Байрактар.

Технічні характеристики Baykar Kızılelma

Максимальна швидкість ударного БПЛА Baykar Kızılelma складе 900 км/ч. Крейсерська – 740 км/ч. Бойовий радіус оцінюється в 930 км. Робоча висота – 10 668 м. Стеля – 12 000 м. Безпілотник здатний нести 1,5 тисячі кг корисного навантаження – мова йде про озброєння, прилади та інші засоби. Без дозаправки в повітрі БПЛА може перебувати приблизно 5 годин.

Нагадаємо, презентація нового безпілотника Baykar Kızılelma відбулася в Туреччині 30 серпня. Дрон оснащений реактивним двигуном і штучним інтелектом. Він може запускатися навіть з палуби легкого авіаносця. Baykar Kızılelma назвали майбутнім військової авіації.

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