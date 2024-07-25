Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

У прикордонному місті Тульча вже декілька разів оголошували повітряну тривогу.

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Дрон РФ залетів у Румунію / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com, Сили територіальної оборони "Захід"

У прикордонному місті Тульча в Румунії другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу - у районі Плауру виявили уламки російського дрона

У Digi 24 зазначають, що близько 01:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій опублікувала повідомлення про повітряну тривогу.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів. на території Румунії", - йдеться у заяві інспекції. відео дня

Це вже друге інформаційне повідомлення, надіслане населенню північного району повіту Тулча за 24 години.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що 25 липня РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район - три дрони залетіли в Румунію. В Ізмаїльському районі на Одещині постраждала портова інфраструктура, приватний будинок. Двоє людей дістали поранення.

29 березня у Румунії знайшли частини безпілотника за 23 км до України. Безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Минулого року на територію Румунії впали чотири безпілотники.

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